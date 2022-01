Quels sont les aliments à privilégier pour un petit déjeuner idéal en hiver ?

Sauté par de nombreux Français, le petit déjeuner demeure pourtant essentiel pour commencer la journée de la meilleure des manières. Voici le repas idéal pour donner tous les nutriments essentiels à votre organisme dans les froides matinées hivernales.

Avant même d'aborder le thème de l'alimentation, il est vivement conseillé de boire un verre d’eau après le réveil afin d’éliminer les toxines et de réactiver le système digestif.

Pour éviter toute carence potentielle due au manque de soleil, il est recommandé de faire le plein de vitamines C et D. Concernant la vitamine C, les fruits rouges (groseilles, myrtilles, framboises et fraises), même congelés, sont à privilégier mais les agrumes (pamplemousse, citron, clémentines, oranges) et le kiwi demeurent des alternatives intéressantes. La meilleure possibilité pour engranger un maximum de vitamine D est le fromage blanc.

Dans vos boissons chaudes, il est préférable d’utiliser du sucre moscovado philippin et non du sucre blanc afin de protéger votre flore intestinale et de renforcer votre système immunitaire, selon Version Femina. La consommation de flocon d’avoine est optimale puisque ce produit peu sucré et riche en fibres renforce le sentiment de satiété. Il est également possible d’ingérer du muesli, des biscottes, des smoothies ou encore des jus de fruits, à condition que ces aliments ne contiennent pas de sucre ajouté.

Du pain complet plutôt que du pain blanc

Pour les adeptes du petit déjeuner salé, le pain complet est à prioriser par rapport au pain blanc. De même, l’œuf à la coque ou certains poissons spécifiques comme le maquereau ou la sardine représentent des options conseillées sur le plan nutritif pour leur apport en bon gras.

Le jambon blanc et le fromage sont également des aliments mis en avant lors du petit déjeuner pour l’énorme quantité de protéines qu’ils contiennent. Enfin, les super-aliments comme la spiruline, les baies de goji, l’acérola ou les graines de chia représentent des alternatives parfaites nutritionnellement en raison de leurs apports importants en fibres, en minéraux et en protéines.