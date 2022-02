Saint-Valentin 2022 : les 5 plus belles pâtisseries à offrir

Les fleurs c'est bien mais les gâteaux c'est encore mieux. Pour la Saint-Valentin, les pâtissiers ont créé de magnifiques desserts qui se dégustent à deux. C'est aussi bon que beau.

Philippe Conticini

Mon Chouchou est une tarte à partager avec sa moitié. Il s’agit d’une déclinaison spéciale de la tarte chocolat praliné du chef : ganache, cacahuète torréfiés, cœur en chocolat…

Mon Chouchou, Philippe Conticini, 18€ (pour deux personnes)

Christophe Michalak

C’est tout naturellement à sa femme que Christophe Michalak dédie sa nouvelle création pour la Saint-Valentin. Le Cœur Delphine se compose d’une base de croustillant au gianduja et de biscuit au chocolat recouvert de caramel et de mousse légère au chocolat au lait. Un dessert réalisé sans farine de blé.

Le Cœur Delphine, Christophe Michalak, 24€ (4/5 personnes)

Yann Couvreur

Le sculpteur de pâtisserie Yann Couvreur a taillé pour la fête des amoureux un superbe entremet au caramel et à la noix de coco. Baptisé «In love with the coco » il se déguste à deux.

In love with the coco, Yann Couvreur, 19 €

Merouan bounekraf

Le trublion de la pâtisserie qui vient d’ouvrir Panade à Paris a préparé une tarte surmontée d’un anneau, symbole d’union et d’amour. Sésame noir, citron et betterave et une pointe d’estragon se marient avec beaucoup de légereté. Et pour les plus chanceux : une bague se cache dans l’une des tartes.

Tarte Saint-Valentin, Panade, 10€ (disponible le 13 et le 14 février)

©Roch Debache

Lenotre

Il faudra choisir sa couleur. Lenôtre a préparé deux entremets en forme de rose. Le premier est à la pomme et au discret confit de pétale de rose. Un régal de légèreté. Le second associe le chocolat à l’orange et au fruit de la passion.

L’amour en rose, Lenôtre, 25€