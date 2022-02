Saint-Valentin 2022 : trois menus gourmands à commander

Pour le jour de la fête des amoureux, la sortie au restaurant peut être une bonne idée cadeau. Mais vivre cette expérience chez soi, avec un menu préparé aux petits oignons par les spécialistes de la casserole peut être aussi un présent exceptionnel.

Avec les différents confinements, les chefs ont considérablement amélioré leur offre à emporter. Il ne reste plus qu’à dresser la table.

Cicéron de Julia Sedefdjian

Depuis sa toute nouvelle boutique Cicéron qui met le pois chiche en avant, la jeune cheffe Julia Sedefdjian a préparé un petit panier idéal pour passer une soirée qui fleure la Provence. On y trouvera une sélection de tartinables, un assortiment de dix panisses, des socca chips, un magret pour deux arancini, polenta et patate douce, deux mousses au chocolat crumble pour le dessert, et une bouteille de vin.

70€ pour 2 personnes (Commande à emporter au 01 83 87 07 36 ou en livraison sur Epicery.com)

Cicéron, 8, rue de Poissy, Paris 5e

Mam de Stéphanie Le Quellec

Pour sortir le grand jeu, direction MAM de la brillante Stéphanie Le Quellec. Sa boutique (traiteur, pâtisserie, épicerie fine à emporter) propose un menu pour deux qui fera des étincelles. On commence par un cocktail Mam’s Cosmo avec un croque à la truffe. S'ensuit une petite série d’amuse-bouche (saumon à cru et grains de caviar, royale de foie gras de canard ou encore Saint-Jacques dorées et nage de coco-citron vert), un filet de bœuf Wellington au jus truffé ou un bar papillote au beurre à la truffe. Et enfin, un entremet « L’Amour pur » : croustillant amandes caramélisées, moelleux aux amandes et mousse légère.

195€ le menu complet pour 2 personnes (disponible du vendredi 11 février au lundi 14 février en retrait chez MAM ou en livraison, à commander sur le site)

MAM par Stéphanie Le Quellec, 22, rue Fourcroy, Paris 17e

Pouliche d'Amandine Chaignot

La Saint-Valentin sonne le grand retour de la tourte d’amour d’Amandine Chaignot avec ses pommes de terre et son comté à la truffe. Elle fait partie d’un panier bien rempli à venir chercher sur place, dans son restaurant Pouliche (Paris, 10e). En plus de cette très belle pièce à partager, il y aura trois « mises en selle » et un dessert des amoureux.

120€ le panier pour 2 personnes, à commander sur le site

Pouliche, 11 rue d'Enghien, Paris 10e