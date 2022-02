Recettes : voici les livres de cuisine les plus vendus en 2021

La passion des Français pour la cuisine se traduit aussi par le succès des ventes de livres de recettes.

Sur un thème précis ou autour d’un grand nom de la restauration, les ouvrages spécialisés se vendent comme des petits pains. L’an dernier le secteur a bondi de 32 % d’après GSK. Il represente à lui seul 11% du marché global de l’édition. Loin des vieux manuels des années 1980, les livres de recette d’aujourd’hui ont gagné en clarté et surtout en qualité d’illustrations. Voici les trois titres qui se sont le plus vendus l’an dernier.

Fait maison, vol. 4, Cyril Lignac (La Martinière)

Le chef préféré des Français Cyril Lignac fait un véritable carton avec ses livres Fait maison. Il y dévoile ses recettes coup de cœur, simples à réaliser avec des ingrédients accessibles. Dans cet opus, il détaille notamment le saumon gravlax, le hachis Parmentier et le fondant au chocolat.

Fait maison, vol. 4, Cyril Lignac (La Martinière), 12.90€

On va déguster l'Italie, François-Régis Gaudry (Marabout)

Le célèbre animateur de l’émission On va déguster sur France Inter ne compte plus ses groupies. Cette fois il s’intéresse à la gastronomie italienne et tente d’en faire le tour avec son acolyte Alessandra Pierini de l'épicerie Rap à Paris. Un ouvrage complet et bien édité mais pas forcément pratique à utiliser.

On va déguster l'Italie, François-Régis Gaudry, Marabout, 42€

Fait maison, vol. 3, Cyril Lignac (La Martinière)

C’est encore Cyril Lignac qu’on retrouve dans le top 3 des meilleures ventes de livres de recettes en 2021. Le troisième volume a lui aussi connu un grand succès. Le côté pratique et le petit prix en sont sans doute à l’origine. La présence de la recette des endives au jambon au maroilles y a sans doute contribué.

Fait maison, vol. 3, Cyril Lignac (La Martinière), 12.90€