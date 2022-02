Restaurant : Cicéron met le pois chiche à l'honneur à Paris

Riche en protéines et peu gourmand en eau, le pois chiche incarne pour beaucoup l’alimentation du futur. De plus en plus de chefs, soucieux d’inscrire leur activité dans une démarche durable, l’adoptent. Julia Sedefdjian - 26 ans et plus jeune cheffe étoilée de France - a décidé de lui consacrer toute une boutique.

Elle l’a appelée Cicéron, en hommage au philosophe romain dont la forme du nez évoquait la légumineuse. Situé à deux pas de son restaurant gastronomique Baieta (Une étoile au Guide Michelin, Paris 5e), on y trouve de délicieux petits plats à emporter ou à se faire livrer.

Dans la partie traiteur, il faut gouter le houmous au cumin dans lequel on plonge des socca chips, à base de farine de pois chiche bien évidemment. Spécialité niçoise par excellence, la panisse se déguste (à partir de 1€ la pièce) en version nature, zaatar ou encore tomate et se plonge dans une délicieuse mayo faite maison ; elle est montée sans œufs mais avec l’eau de cuisson des pois chiche (aquafaba).

©thetravelbuds

L’offre est bien vaste et donne envie de tout tester. Parmi les incontournables, il y a ces cannellonis très réussis : ils sont fourrés à la ricotta et aux épinards et sans gluten mais à base de farine de pois chiche.

Autre belle découverte : la salade Ciceron (tomates confites, feta, olive, origan). Très parfumée, elle témoigne d’un bel équilibre des saveurs (5,21€ les 150 gr).

©thetravelbuds

En marge de ces petits plats cuisinés, le rayon épicerie propose les coups de cœur de la cheffe : miel Martine, épices Nomie, huiles d'olive Oliviers & Co… Et des guimauves artisanales Les Bonbons de Julien dont la durée de vie des paquets dépasse rarement les trois minutes.

Ciceron, 8, rue de Poissy, Paris 5e (en click&collect ou en livraison via Epicery ou Ubereats).