Listeria : rappel de bouchées au fromage vendues chez Auchan

Vendus dans les magasins Auchan, les bouchées jambon fumé, ail et fines herbes de la marque du supermarché font l’objet d’un rappel massif. Ils pourraient contenir de la Listeria.

Cette bactérie peut fréquemment être retrouvée dans les produits crus, comme les fruits et les légumes mal lavés, les viandes peu cuites, les produits laitiers non pasteurisés, les fromages au lait cru, la charcuterie ou encore les poissons fumés et crus, indique le site du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Si un produit contenant de la Listeria monocytogènes, plus communément appelé Listeria, a été acheté, il convient de détruire cet aliment ou alors de le ramener au point de vente.

#RappelProduit



Auchan - Les Bouchées Jambon Fumé Ail et Fines Herbes - AUCHAN





Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)





Motif : Présence de Listeria monocytogeneshttps://t.co/mycjLzihNm pic.twitter.com/hAOlME34o8 — RappelConso (@RappelConso) February 21, 2022

En ce qui concerne les bouchées jambon fumé, ail et fines herbes de la marque Auchan, le site Rappel Conso informe qu’il faut les ramener au supermarché. Ce rappel massif concerne le lot 229 mis en vente entre le 11 et le 18 février 2022, dont le code GTIN est le suivant : 3596710439607. Sur la barquette de 100g se trouve également la date limite de consommation du 24 mars 2022. Les personnes ayant acheté cet aliment ont jusqu’au 7 mars pour le ramener en magasin.

Des symptômes pouvant se déclencher 2 mois après l’ingestion

La Listeria est une bactérie pouvant provoquer une listériose. Cette maladie rare, environ 400 personnes sont concernées chaque année, se manifeste de plusieurs manières : maux de ventre ou de tête, nausée, diarrhée, symptômes grippaux, etc. Ces symptômes peuvent survenir entre deux jours et deux mois après la consommation du produit concerné.

Pour une femme enceinte, les conséquences peuvent être plus graves puisque la listériose pourrait avoir un effet sur l’enfant à naître. Ainsi, il y a des risques de mort in utero, de fausse-couche, d’accouchement prématuré ou encore d’infection néonatale.

Si vous avez consommé un produit infecté par la Listeria et que vous déclenchez l’un des symptômes, il est nécessaire d’aller rapidement consulter un professionnel de la santé afin qu’il puisse vous prendre en charge. En règle générale, des antibiotiques peuvent suffire à traiter la maladie.