Sushi Shop : une nouvelle collab avec l’artiste The Blind

Toujours en quête de nouvelles collabs pour ses box, Sushi Shop s’associe cette fois à l’artiste The Blind pour une bonne cause : celle de l’association Comme les Autres qui veut faire vivre des sensations fortes (voire extrêmes) aux personnes handicapées moteur grâce au sport.

The Blind, artiste nantais, s’est fait connaître avec ses graffitis en braille qu’il a réalisé dans de nombreuses scènes urbaines.

Avec Sushi shop, il a pensé une box évènementielle, graphique, ludique qui veut «éveiller les sens». Par exemple, on trouve parmi les nouveautés le softy spring : un maki enrobé d’un carpaccio de betterave tout en douceur avec un mélange d’herbes fraîches.

The crispy california est surmonté de pois de wasabi qui éclatent en bouche quand on les croque. Enfin the crunchy maki recherche aussi le jeu de textures : les cacahuètes concassées tranchent avec la tendreté du thon.

Une partie des ventes sera reversée à l'association Comme les Autres pour financer un séjour aventure sportif en mixité handicapés-valides pour dix personnes.

Sushi Shop x The Blind, Open your eyes, box en edition limitée disponible dès le 3 mars, sur place et en livraison, 42 pièces, 45€