Le fromage Babybel débarque dans Fortnite

Babybel débarque dans Fortnite. Les célèbres petits fromages à la coque en cire rouge investissent le jeu en ligne le plus populaire du moment. Depuis ce mercredi 9 mars, une map spéciale est accessible aux joueurs.

Le jeu, gratuit, propose de joindre «les forces du bon» dans Babybel Reloaded, afin d’affronter un «Big bad Boss». «Le but est de combattre la Dark zone et de reconquérir la Land of Goodness avec l’aide des Mini Héros Babybel», explique le communiqué qui annonce l’opération. Des personnages à l’effigie du petit fromage rond jouent le rôle de recharge d’énergie afin de rappeler les bienfaits d’un encas riche en protéines et en calcium.

A l’inverse des codes du célèbre jeu, il n’est pas question d’affrontement entre joueurs sur cette map spéciale. «Dans un jeu comme Fortnite où le Battle royale est d’usage, Babybel a fait le choix audacieux de développer une map sans combat entre les joueurs, tout en leur proposant une expérience inédite en ligne avec les codes du jeu», explique la marque.

Pour ce lancement, elle s’est entourée de Vysena Studio pour la construction de la map et de Doigby, célèbre streamer, pour en assurer la promotion.

A travers cette opération, Babybel espère toucher les 13-24 ans, dont la grande majorité joue aux jeux en ligne. Le choix de Fortnite s’est imposé facilement : depuis sa sortie en 2017, le jeu a connu un succès fulgurant. Il compte aujourd’hui des centaines de millions d’utilisateurs bien que son développeur, Epic Game, ne communique aucun chiffre. Propriété du groupe Bel (La Vache qui rit, Kiri…), Babybel est acheté par un foyer sur quatre.