DokiDoki : la nouvelle cantine japonaise chic où manger des rolls

Boostée par l’ouverture de la Collection Pinault à la Bourse du commerce, la mue du quartier des Halles se poursuit avec la rénovation de la Poste du Louvres.

Le vaste immeuble métamorphosé par l'architecte Dominique Perrault cache au fond de sa cour une nouvelle cantine japonaise cool et branchée. Dokidoki fait déjà le plein avec ses handrolls originaux.

Il s’agit d’une préparation à base de riz tiède et vinaigré associée à du poisson cru, le tout enveloppé dans une algue nori. Pour que cette dernière craque sous la dent, ces mini rolls sont confectionnés à la dernière minute sous nos yeux et servis au compte-goutte (formules de trois à six rolls, de 16€ à 34€).

©Marion Briffod

Ils se dégustent en quelques bouchées. C’est bon, fun et original sans être toutefois transcendant. La carte s’accompagne de classiques sashimi au saumon et d’un tartare au thon rouge (14€) pour les grands appétits. Une délicieuse salade de concombre sera la bonne option pour commencer sa dégustation.

©Marion Briffod

Et en dessert, il ne faut pas manquer les délicieux mochis, bien gluants comme on les aime, en quatre parfums : praliné, coco, yuzu et sésame noir(5€ la pièce).

©Marion Briffod

Dokidoki est aussi une expérience à vivre pour sa déco minérale très réussie, bâtie autour d’un immense comptoir en béton et terrazzo. C’est très élégant et incite à s’y attarder en buvant un verre de Nikka .

Dokidoki, 59 bis rue Jean-Jacques Rousseau, Paris 1er.