Under the sea : on a testé le premier restaurant immersif à Paris

Prêt pour le grand plongeon ? Un restaurant d’un nouveau genre propose de vivre une expérience immersive à la Vingt Mille Lieues sous les mers.

Pour cela, inutile d’embarquer sur un bateau : il faut se rendre sur la terre ferme à Under the sea par Ephemera dans le 13e arrondissement de Paris.

Une fois sur place, on a l’impression de se promener sous l’océan. Dans un vaste espace de 700 m2, les tables sont dressées dans un décor de fonds marins.

Des bancs de poissons nagent paisiblement d’un écran à l’autre. Un jeu de lumières et une musique planante invitent à la contemplation. Les détails ont été soignés : une tempête sévit sur la moquette et toute une forêt d’algues peuple le plafond.

©fred_durantet

Under the sea n’est pas juste un décor, c’est aussi un restaurant. On se jette donc à l’eau en découvrant la carte qui, sans surprise, fait la part belle aux produits marins : poulpe au chou-fleur (16€) et truite aux herbes en entrée (13,50€), maigre à la betterave et à l’anguille (22€), daurade et tartare de coque (26€)…

Les recettes ont été élaborées par le jeune chef Loris de Vaucelles. Ses plats visent l’efficacité et présentent un bon rapport qualité prix. La carte des vins en revanche mériterait de s’étoffer avec une ou deux références plus pointues.

©fred_durantet

Ce concept de dîner multisensoriel est déjà très populaire en Asie. Ce sont trois jeunes entrepreneurs, diplômés de l'Institut Paul Bocuse à Lyon, qui l’ont importé en France. Ils ont bénéficié du soutien de Xavier Niel à la tête du groupe Iliad (Free) et de Elisha Karmitz, directeur général du groupe MK2. Et ils ne manquent pas d’ambition pour la France.

Si l’expérience Under the sea lasse un peu après l’effet de surprise, le concept est quant à lui très prometteur. Ephemera envisage d’ailleurs de changer régulièrement d’ambiance pour multiplier les expériences.

Under the Sea par Ephemera, 160, avenue de France Paris 13e.