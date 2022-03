Guide Michelin 2022 : quels sont les restaurants favoris ?

Le célèbre guide Michelin, qui décerne chaque année des étoiles aux meilleurs restaurants, doit dévoiler ce mardi 22 mars son nouveau palmarès lors d’une cérémonie à Cognac (Charente).

Elle intervient près de deux ans après le début de la pandémie du coronavirus qui a durement affecté la profession. Pour cette raison, les organisateurs voient dans cette nouvelle édition «un moment de retrouvailles».

«Le millésime 2022 est un très beau millésime qui reflète la diversité des cuisines que l'on peut trouver en France (...) mais aussi fera la place à une nouvelle génération de chefs qui ont pris le risque de se lancer, malgré le contexte, dans leur propre projet et c'est cette vitalité qui va être célébrée», a commenté le directeur du guide, Gwendal Poullennec.

Créé en 1900 par les frères André et Édouard Michelin, à destination des automobilistes, le guide Michelin est aujourd'hui présent en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et se décline en une trentaine d'éditions.

A l’approche de la cérémonie, les pronostics vont bon train. Voici les principaux établissements qui font figure de favoris.

1 étoile

-L’Auberge Sauvage (Servon)

-Granite (Paris)

-La Halle aux Grains (Paris)

-Jean Imbert au Plaza Athénée (Paris)

2 étoiles

-La Dame de Pic (Megève)

La cheffe la plus étoilée du monde – soit huit au total – va-t-elle continuer sur son inexorable lancée ? À Megève, la Dame de Pic pourrait bien décrocher directement deux étoiles moins d’un an après son ouverture.

-La Table de l’Ours (Val-d’Isère)

Le chef Antoine Gras pourrait apporter une étoile supplémentaire à la station de sports d’hiver Val d’Isère. La décoration de ce restaurant gastronomique vient complètement repensée. Le début d’une nouvelle ère ?

-Table (Paris)

Ancien médecin et chef autodidacte, Bruno Verjus ne rate jamais une occasion de s'exprimer. On l'a beaucoup entendu pendant la crise sanitaire. Ses assiettes sont réputées pour magnifier des produits d'exception.

3 étoiles

-Plénitude (Paris)

Situé dans le nouvel hôtel Cheval Blanc Paris à la Samaritaine, le restaurant Plénitude du chef Arnaud Donckele est archi favori. Déjà à la tête d’un 3 étoiles à Saint-Tropez, sa cuisine a reçu une pluie d’éloges pour cette ouverture.

-La Grenouillère (La Madenaine-sous-Montreuil, Pas-de-Calais)

Régulièrement cité, le chef Alexandre Gauthier est à la tête de la Grenouillère, un restaurant 2 étoiles où il pratique une cuisine très audacieuse, ancrée dans son territoire.

-La Marine (Noirmoutier-en-l’Île, Vendée)

Voilà encore un favori qui revient chaque année. Installé sur le port de l’Herbaudière à Noirmoutier en Vendée, Alexandre Couillon cuisine avec excellence les produits de la mer.