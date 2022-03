Guide michelin 2022 : voici les grands gagnants

La très attendue et redoutée sélection du guide Michelin, qui vient récompenser les plus belles tables de France, a dévoilé ce mardi 22 mars son palmarès lors d’une cérémonie qui se déroulait pour la première fois en région, à Cognac (Charente).

Au total, 627 restaurants ont été distingués. «2021 a été une année difficile pour la restauration. L’impact de la pandémie pèse encore sur le secteur. Mais cette année, nos inspecteurs peuvent proposer une belle sélection», a déclaré en préambule Gwendal Poullennec, directeur du guide Michelin. Voici les principaux gagnants.

3 étoiles

L’archi favori Arnaud Donckele, pour sa table Plénitude de l’hôtel Cheval Blanc à Paris, a reçu sans grande surprise le graal de la gastronomie française. Mais un autre restaurant plus inattendu a aussi décroché les trois étoiles : La Villa Madie de Dimitri Droisneau, à Cassis.

2 étoiles

Six restaurants au total ont reçu deux étoiles, soit trois fois plus que l’an dernier. Parmi eux, trois tables parisiennes : L’Oiseau blanc de David Bizet, Palais Royal de Philip Chronopoulos et Table de Bruno Verjus. Marcel Ravin au Blue Bay (Monaco), Pierre Gagnaire pour Duende (Nîmes) et Jérôme Schilling pour Lalique viennent compléter le palmarès.

1 étoile

Au total, 41 restaurants ont décroché leur première étoile. Parmi eux, des pointures de la gastronomie comme Maison Nouvelle de Philippe Etchebest à Bordeaux, la Villa La Coste d’Hélène Darroze au Le Puy-Sainte-Réparade, Le Grand Contrôle d’Alain Ducasse à Versailles ou encore la Dame de Pic d’Anne-Sophie Pic à Megève.

Mais le palmarès a fait aussi la part belle aux jeunes talents passés par Top Chef : Matthias Marc de Substance (Paris) et Victor Mercier de Fief qui se voit remettre, en plus d’une étoile, le prix du jeune chef. Jean Imbert qui s’est installé il y a peu au Plaza Athénée a décroché lui aussi sa première étoile tout comme Tom Meyer à Granite (Paris). L’ex-Top Chef Florent Ladeyn, qui avait perdu son étoile en 2020 pour son Auberge du Vert Mont à Boeschepe, fait son retour dans le guide rouge.

Enfin, à noter : Thierry Marx s’est vu remettre le prix chef mentor 2022, une nouveauté de cette édition qui veut récompenser un acteur de transmission du savoir dans la gastronomie.