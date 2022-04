Voici les 5 aliments à privilégier quand il fait froid

Le mercure baisse et affiche des températures plus fraîches cette semaine. On pourrait être tenté de s'offrir des raclettes ou des tartiflettes pour se réchauffer, mais contairement aux idées reçues, elles n’aident absolument pas nos organismes à lutter contre le froid.

Pour affronter la chute des températures, il faut en réalité choisir des aliments capables d’aider notre organisme à se réchauffer tout en veillant à conserver une alimentation équilibrée.

Des soupes de légumes

Boire des soupes est ainsi, n’en déplaise aux enfants, le meilleur moyen de réchauffer son corps et de s’hydrater, ce qui n'est pas inutile dans la mesure ou froid polaire ou pas, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Mais attention, il y a soupe et soupe.

Une bonne soupe de légumes demeure ce qui fait de mieux. Elle contiendra idéalement des sucres rapides et des sucres lents. Par exemple, les carottes et les navets, des sucres rapides, doivent être mariés avec des sucres lents comme les poireaux et les oignons.

Des fruits secs

Se gaver de fruits secs, comme des raisins, des abricots ou des pruneaux, est une excellente habitude quand il fait froid dehors. En effet, ils sont très riches en minéraux et passent pour être de véritables remèdes anti-froids. La consommation d'oléagineux, comme des amandes, des noix, des noisettes ne fera pas de mal non plus, bien au contraire, avec tous leurs omega 3.

Des plats mêlants sucres lents et protéines

Consommer des sucres lents avec des protéines permet de fournir à un mix énergétique idéal à notre corps afin qu’il régule sa température à court et long terme : pâtes, riz, lentilles, pois chiches et pommes de terre, viandes et poissons permettent ainsi de composer des recettes rapides et idéales pour affronter le froid comme des pâtes au saumon, ou un bon risotto.

Mais si les protéines ont l'effet thermique le plus élevé comparativement aux glucides ou aux lipides, certains nutritionnistes recommandent néanmoins de privilégier un mariage des féculents avec des légumes.

Des fruits et des crudités en quantité

Manger des crudités et des fruits, même en hiver c’est nécessaire. Certes, aux premiers abords, pommes, bananes, cresson et brocolis ne semblent pas être les plus à même de nous réchauffer. Et pourtant des salades d’agrumes, un kiwi sur le pouce ou encore du chou permettent de faire le plein de vitamine C. Parfait pour faire face à des petites fringales dans la journée.

Les boissons chaudes, comme les tisanes viendront également réguler la température du corps. En revanche, oubliez l’alcool. S’il donne la sensation de réchauffer rapidement, il faut garder à l’esprit qu’en plus d’être très calorique, il ralentit le rythme cardiaque et donc accélère le froid.

Du thé et du café (avec modération)

Le café et le thé peuvent s'avérer être de bonnes options pour activer la thermogénèse, c'est-à-dire la production de chaleur dans le corps, à condition toutefois de ne pas exagérer sur les quantités.

Ces deux boissons peuvent en effet faire augmenter chez certaines personnes sensibles le taux d'hormones du stress. À boire avec modération donc, d'autant que, selon une récente étude, les consommateurs modérés de café auraient moins de risques de mourir tôt que les autres.