Coca-Cola dévoile une nouvelle saveur intrigante

Après l’édition limitée Coca-Cola «Starlight» à la saveur «inspirée de l’espace», la marque de sodas a dévoilé un nouveau parfum ambitieux qui devrait plaire aux mordus d’informatique: le «Zero Byte» au goût de pixels.

Une campagne de pub lumineuse, invitant les internautes à tenter de deviner à quoi le «goût pixel» peut bien ressembler… Coca-Cola a une nouvelle fois misé sur une communication percutante.

«Coca-Cola Zero Sugar Byte rend tangible le goût intangible du pixel», détaille Oana Vlad, directrice de la stratégie chez Coca-Cola, à CNN Business. «C’est le goût du Coca que vous connaissez avec des éléments brillants au départ et rafraîchissants à la fin.»

What do you think pixels taste like? Reply with your most creative guesses. pic.twitter.com/MJDZE4VHNm

— Coca-Cola (@CocaCola) April 4, 2022