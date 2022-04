Jean Imbert devient le chef du légendaire Venice Simplon Orient-Express

Ceux qui l’aiment prendront très certainement le train. Jean Imbert vient d’être nommé chef du légendaire train Venice Simplon Orient-Express du groupe Belmont.

Les voyageurs qui auront la chance de monter à bord de l’une des dix-huit voitures pourront ainsi découvrir la cuisine du chef de 40 ans. Du petit déjeuner au déjeuner puis de l’apéritif au dîner, l’ensemble des plats porteront sa signature. Ils sortiront de l’une des trois cuisines qui font chacune près d’une dizaine de mètres carrés.

En plus du menu, Jean Imbert s’est aussi impliqué pour repenser l’ambiance et l’identité visuelle des trois voitures-restaurant qui datent de 1920 (L’Oriental, Étoile du Nord et Côte d’Azur).

©belmond_christophe_coenan

«Je réalise un rêve d’enfance. J’ai le sentiment que les étoiles se sont alignées pour que je saisisse la chance de ma vie, et je suis impatient de transmettre la grande passion que j’éprouve pour ce train en cuisinant pour nos hôtes, cette saison et pour les saisons à venir», a-t-il déclaré dans le communiqué qui annonce la collaboration.

Turbot rôti à la sauce hollandaise

D’après le magazine de luxe Robb Report, c’est Jean Imbert lui-même qui en serait à l’origine. Apprenant en 2019 que LVMH – qui a acquis Belmont en 2019 – cherchait à recruter un chef pour son train prestigieux, il aurait envoyé une lettre de candidature enflammée. «J’avais une chance sur un million, mais j’ai mis toute mon énergie sur cette chance», a-t-il confié au média américain.

©belmond

D’après son reporter, la carte comprend des plats emblématiques comme le bœuf Wellington, un turbot rôti à la sauce hollandaise, une salade de homard à l’avocat et à la mozzarella ainsi qu’un tiramisu soufflé.

Pour vivre cette expérience exceptionnelle de Paris à Istanbul, soit cinq jours, il faut tout de même prévoir plus de 20.000 euros par passager. Un trajet plus modeste de deux jours, dont une nuit à bord, coute près de 4.000 euros par personne.

L’année 2022 semble déjà acquise à l’ancien candidat de Top Chef. Après l’ouverture du restaurant Monsieur Dior à Paris, l’obtention d’une première étoile pour sa table gastronomique au Plaza Athénée, il signe ici un nouveau projet dans le luxe.