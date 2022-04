Voici la meilleure pizza jambon fromage selon 60 millions de consommateurs

Deuxième pays le plus gros consommateur de pizzas dans le monde derrière les Etats-Unis, la France a toujours fait la part belle à ce plat italien. Pour vous aider dans votre choix au supermarché, 60 millions de consommateurs a publié un comparatif de neuf marques de pizzas jambon fromage dans son hors-série de mai-juin 2022.

Surfant sur le scandale des pizzas surgelées Buitoni, ayant entrainé des cas graves de contamination par la bactérie Escherichia coli, le magazine français a passé au crible certaines marques vendues dans les grandes surfaces. Pour cela, 60 millions de consommateurs s’est appuyé sur le prix du plat, son Nutri-Score, la quantité du jambon et du fromage, ainsi que sa composition (le nombre d’ingrédients, le taux de sel, de glucides, de matières grasses et de nitrites).

Au final, la pizza de la marque «Fiorini», vendue par Intermarché à 4,87 euros le kilo, a remporté l’épreuve en raison de son petit prix, mais aussi de son taux de sucre et de sel plus bas que la concurrence. Cette dernière a l’avantage de posséder seulement 16 ingrédients, soit le plus faible nombre d’ingrédients du comparatif.

La composition des pizzas pointée du doigt

Pourtant, le magazine a alerté sur la composition des plats étudiés. «Les pizzas jambons fromages étudiées renferment beaucoup de sucres ajoutés et d’ingrédients issus de procédés industriels», ont écrit les auteurs de l’article. De nombreuses pizzas analysées ont révélé des traces de diphosphate, «un agent stabilisant suspecté d’augmenter le risque cardiovasculaire, notamment chez les insuffisants rénaux».

Autre aspect pointée du doigt par le comparatif : le taux de sel et de sucre, qui a atteint respectivement des seuils de 1,7g/100 g chez Sodebo, Lidl et Picard, puis de 4,4g/100 g chez Auchan. Enfin, des traces de nitrites ont été décelées dans chaque pizza testée. En revanche, les quantités de matières grasses observées ont été jugées «raisonnables par rapport à d’autres familles de produits industriels (cordons bleus ou knacks)».

Ultime aspect scruté, la garniture a représenté pour chaque pizza 40% du produit fini, à l’exception des pizzas Sodebo et Picard, pourtant plus chères mais plus avares en jambon et en fromage. Si la première marque n’a pas communiqué la moindre donnée sur sa garniture, la seconde a établi à 12,4% la garniture sur sa pizza. Dernier point à souligner : seuls Auchan et Casino ont mentionné l’appellation française du jambon utilisé pour confectionner leur plat.