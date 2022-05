Voici les 15 photos culinaires gagnantes du Pink Lady Food Photographer of The Year

Les jurés du Pink Lady Food Photographer of The Year (PLFPOTY) ont dévoilé fin avril, le palmarès de l'édition 2022. Cette compétition internationale de photographie culinaire récompense chaque année depuis 2011, les meilleurs clichés au monde.

Présidé par le légendaire photographe culinaire britannique David Loftus, le jury du Pink Lady Food Photographer of The Year, a annoncé, le 26 avril, les noms des lauréats 2022, lors de la cérémonie de remise des prix.

Seules 226 photos ont été primées parmi des milliers de candidatures émanant de photographes amateurs ou professionnels en provenance de plus de 60 pays différents. Le grand gagnant du concours est l'Indien Debdatta Chakraborty qui a été désigné photographe culinaire 2022 grâce à son étonnant et réussi cliché d'un vendeur de brochettes œuvrant dans une rue de Srinagar, en Inde.

Sponsorisé par la marque de pomme Pink Lady, ce concours photo qui est l'un des plus reconnus et respectés dans son domaine exposera les finalistes du 20 novembre au 12 décembre 2022, à la Royal Photographic Society, l'une des plus anciennes sociétés photographiques au monde, à Bristol, au Royaume-Uni.

Découvrez notre sélection de 15 photos qui ont décroché la première place dans leur catégorie.

grand prix du concours et 1er prix street food

© Debdatta CHAKRABORTY/Pink Lady Food Photographer Of The Year 2022

Lauréat du concours dans la catégorie Street Food, le photographe indien Debdatta Chakraborty a remporté le prestigieux titre de Food Photographer Of The Year 2022 grâce à son incroyable photo intitulée «Kebabiyana» qu'il a prise un soir dans la ruelle Khayyam Chowk de Srinagar, en Inde. Il a immortalisé dans un nuage de fumées, un vendeur très attentif à la cuisson de ses kebabs wazwan (une spécialité du Cachemire). La fumée et les arômes de viandes grillées font de cette rue, un paradis pour tous les gourmets de la ville.

1er prix fujifilm pour l'innovation

© Yuliy VASILEV/Pink Lady Food Photographer Of The Year

Photo lauréate du concours, «Central Park» du Bulgare Yuliy Vasilev fait partie de sa série en cours «Foodtopia», qui met en scène un monde miniature créé à partir de produits alimentaires. Le célèbre parc new-yorkais entouré de gratte-ciel est ainsi revisité à l'aide de bouquets de brocolis et de râpes de cuisine.

1er prix nourriture à table

© John CAREY/Pink Lady Food Photographer Of The Year

Le britannique John Carey a été primé grâce à «Putting On The Ritz» qui témoigne de l'excellence et de la théâtralité des «Arts de la Table» mis à l'honneur pour les clients du restaurant du Ritz.

1er prix styliste culinaire

© Carolin STROTHE/Pink Lady Food Photographer Of The Year

«Summer Veg Tart» fait partie des cinq images composant le portfolio de Carolin Strothe pour lequel la photographe allemande a reçu ce prix dédié au stylisme culinaire. Dans cette photo, Carolin Strothe a su parfaitement capter toute l'essence de l'été avec cette spectaculaire et appétissante tarte garnie de légumes de saison, de fromages et de fleurs de bleuet.

1er prix champagne taittinger nourriture festive

© Chen YING/Pink Lady Food Photographer Of The Year

Ce superbe cliché de Chen Ying intitulé «Traditional Skill» met en scène le savoir-faire traditionnel d'une famille chinoise qui élabore des mets spécialement conçus pour être dégustés à l'occasion de la nouvelle année. Ces villageois de Qianlian, dans la province du Fujian, confectionnent des boulettes de riz ou de pâte de haricot mungo sur lesquelles ils apposent à l'aide de tampons, les caractères chinois signifiant «fortune» ou «bonheur», avant de les faire cuire à la vapeur.

1er prix au téléphone

© Kasia CIESIELSKA-FABER/Pink Lady Food Photographer Of The Year

La Britannique Kasia Ciesieska-Faber est la lauréate de cette catégorie exclusivement réservée aux images de nourriture faites à partir d'un smartphone. Pour photographier «Drying Stockfish», elle s'est rendu dans l'archipel norvégien des Lofoten où les morues sont mises à sécher à l'air libre.

1er prix claire aho pour les femmes photographes

© Marguerite OELOFSE/Pink Lady Food Photographer Of The Year

Ce prix qui porte le nom de Claire Aho, la plus grande photographe finlandaise disparue en 2015, a été créé pour encourager la pratique photographique des femmes et récompense donc les photographes âgées de 18 à 90 ans. Il a été décerné cette année à la Sud-Africaine Marguerite Oelofse pour «At The Table». Cette œuvre «est une célébration des fruits de notre liberté», selon la lauréate.

1er prix champagne taittinger photographe culinaire de mariage

© Isabelle HATTINK/Pink Lady Food Photographer Of The Year

Ce surprenant cliché de mariage en noir et blanc d'Isabelle Hattink porte le titre de «Lemon Cake». La photographe néerlandaise a déclenché son appareil photo au moment où l'une des participantes du mariage a grimacé alors que le gâteau était découpé pour être servi. «(...) La dame n'a pas aimé le cliché. Elle m'a dit quand je lui ai demandé si je pouvais publier la photo, que quelqu'un lui avait marché sur les pieds», a expliqué Isabelle Hattink.

1er prix marks & spencer portraits culinaires

© Daniela GERSON/Pink Lady Food Photographer Of The Year

Cette image colorée et très graphique de l'Américaine Daniela Gerson célèbre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à travers une salade estivale composée de cubes de melon, de pastèque, de feta, saupoudrés d'épices et de feuilles de basilic.

1er prix errazuriz photographe viticole de l'année

© Jon WYAND/Pink Lady Food Photographer Of The Year

Spécialisé dans la photographie des régions viticoles, le Britannique Jon Wyand est le grand gagnant du prix Errazuriz dédié au monde de la vigne grâce «Gathering pruning on Corton Hill», un cliché pris en hiver dans le célèbre vignoble bourguignon. Sa photo est la lauréate de la sous-catégorie «Personnes» de ce prix qui en compte deux autres, à savoir «Lieux»et «Production»

1er prix pink lady photographe de l'année (Afrique)

© Marguerite OELOFSE/Pink Lady Food Photographer Of The Year

«Flower Girl with a packet of Simba Chippies» a permis la talentueuse photographe sud-africaine Marguerite Oelofse de se voir attribuer un deuxième prix dans le concours. Cette jeune fille a été photographiée au Rose Corner Cafe, un emblématique commerce centenaire du quartier malais de la ville du Cap, en Afrique du Sud. «En 1957, les Sud-Africains ont découvert pour la première fois les chips Simba. Le lion Simba est l'une de nos icônes les plus célèbres et cet encas est l'un des préférés de notre pays», a précisé Marguerite Oelofse.

1er prix nourriture pour la famille

© Weining LIN/Pink Lady Food Photographer Of The Year

Le cliché du chinois Weining Lin «Traditional Food» montre les préparatifs de la «tuansa», une spécialité à base de riz gluant au goût léger et sucré préparée chez les membres de la minorité Tujia à l'occasion de certaines fêtes. Ce groupe ethnique vit dans les provinces chinoises du Hubei, Henan, Sichuan et Guizhou. Au cours de la fête du Printemps, les Tujia s'échangent et s'offrent cette galette de riz.

1er prix programme alimentaire mondial nourriture pour la vie

© Faisal AZIM/Pink Lady Food Photographer Of The Year

«Food After Work» de Faisal Azim documente les conditions de travail extrêmement difficiles d'ouvriers d'une briqueterie au Bangladesh. Ils ne touchent qu'un maigre salaire pour toute une journée entière de labeur dans cette atmosphère poussiéreuse et étouffante, qui n'est entrecoupée que par une courte pause-déjeuner.

1er prix one vision imaging crème de la crème

© Paolo GRINZA, Silvia VAULA/Pink Lady Food Photographer Of The Year

Doté par One Vision Imaging, un laboratoire photographique professionnel et encadreur primé britannique, ce prix a été décerné à «Carrot Field Forever» des Italiens Paolo Grinza et Silvia Vaula, réunis au sein du studio photo Plastikwombat. Cette photo fait partie d'une série basée sur le concept de mains au travail qu'ils ont réalisée pour Etiko Bistrot, un restaurant turinois.

1er prix politique de l'alimentation

© K M ASAD/Pink Lady Food Photographer Of The Year

Intitulée «Where Dreams Fly Away», cette image du photographe bangladais K M Asad fait partie d'un reportage éponyme, effectué dans plusieurs bidonvilles de Dacca, la capitale du Bangladesh, en septembre 2021. La photo lauréate du concours a été prise dans celui de Chad Uddan et nous montre une petite fille venue chercher de l'eau potable. Dans ces bidonvilles, la population a accès à l'eau potable que deux fois par jour, une fois le matin et l'autre le soir.