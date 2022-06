Stéphane Rotenberg va ouvrir un premier «Bistrot Top Chef»

Stéphane Rotenberg, le présentateur de «Top Chef», a annoncé l’ouverture d’un bistrot proposant les meilleurs plats des candidats de l'émission culinaire.

Le premier «Bistrop Top Chef» va ouvrir ses portes le 8 juillet prochain à Suresnes (Hauts-de-Seine). Et c’est le présentateur de l’émission, Stéphane Rotenberg, qui est à l’origine de ce projet. Comme le révèle Le Parisien, il y aura au choix quatre entrées, quatre plats et quatre desserts.

Les clients pourront déguster les préparations de Arnaud Delevenne et Louise Bourrat (saison 13), mais aussi de Camille Delcroix et Victor Mercier (saison 9), Coline Faulquier (saison 7), ou encore Thibault Sombardier (saison 5) et Norbert Tarayre (saison 3).

Quid des prix ?

Mais Stéphane Rotenberg a souligné auprès du quotidien régional qu’il comptait également faire appel à des candidats «qui n’ont pas forcément été aussi loin dans le concours, mais qui ont gagné des épreuves ou ont signé des plats qui ont enthousiasmé le jury».

Concernant les prix, que les gourmands et les fans se rassurent, ils seront accessibles. «On ne voulait pas aller chercher quelque chose de gastronomique qui puisse être intimidant, mais le rendre accessible». Ainsi, pour un menu avec entrée, plat et dessert il faudra débourser 39,90 euros.

Les clients pourront réserver dès le mercredi 15 juin prochain, soit le jour la finale de la saison 13.