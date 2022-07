Danemark : le Géranium de Copenhague sacré meilleur restaurant du monde

La cérémonie de «The World's 50 Best Restaurants 2022» s'est tenue ce lundi 18 juillet à Londres. Et c'est le restaurant danois le «Geranium», deuxième l'an passé, qui a été sacré «meilleur restaurant du monde».

C'était un classement très attendu. L'établissement danois «Geranium», mené par le chef Rasmus Kofoed à Copenhague, a été sacré lundi soir à Londres «meilleur restaurant au monde 2022», lors du 20e anniversaire de l'influent classement «50 Best Restaurants», qui a cette année encore boudé les chefs français.

The Best Restaurant in Europe 2022 is Geranium in #Copenhagen! #Worlds50Best pic.twitter.com/PC5tV3HAA3

— The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) July 18, 2022