Qu’est-ce que la «vière», un hybride bière-vin inventé par la brasserie Gallia Paris ?

Avec les fortes chaleurs, les terrasses des cafés et restaurants parisiens font le plein. Si les cartes proposent plutôt des bières, sodas ou des verres de vin, la brasserie Gallia Paris affiche, elle, dans le menu un produit appelé «vière». Un hybride bière-vin qui veut casser les codes.

Plutôt «bière», «vin» ou «vière» ? Alors que la France enchaîne les vagues de chaleurs, les Parisiens, eux, en ont profité pour s’installer aux terrasses des cafés, restaurants et brasseries de la capitale. Si l’on a l’habitude de prendre une pinte de bière ou un verre de vin, il faudra désormais goûter un tout nouveau produit de la brasserie parisienne Gallia : la vière, un hybride bière-vin.

«C'est d'abord une recette (et un nom !) inventée par Gallia : celle d’une co-fermentation entre des raisins et du moût de bière créant une boisson pétillante avec un taux d’alcool qui varie entre 7 et 11% selon les références», explique la brasserie Gallia à CNEWS.

«La vière, ce n’est ni un Lambic, ni une bière aromatisée aux raisins, mais une catégorie à part entière. C'est un trait d'union entre l'univers brassicole et viticole», ajoute-t-elle.

Concernant l’appellation «vière», elle est née au cours d’une discussion entre amis avec deux traits bien connus de la brasserie : l’humour et le jeu de mot.

«Gallia associe le terroir français et sa mosaïque de cépages à l’univers brassicole. Un vaste terrain de jeu aux multiples accents avec lequel la brasserie Gallia s’amuse depuis 2019», nous indique Gallia.

Une fermentation sponttanée

Développée par l’adepte de co-fermentation et maître brasseur de Gallia Rémy Maurin, la vière est «une boisson qui se boit dans l’année. Chacun pourra juger s’il s’agit d’une bière ou d'un vin selon ce qu’il ressent. Organoleptiquement parlant, cela pourrait s’apparenter à du vin nature, vue sa couleur, néanmoins on a quand même une franche attaque de céréales qui rappelle la bière avec une finale très fruitée».

«La méthode d’élaboration repose sur le principe de fermentation spontanée. Chaque cuvée est travaillée en monocépage. Les raisins frais (bio ou biodynamie) sont éraflés, puis fermentent dans une cuve grâce aux levures indigènes contenues sur la peau des raisins. Petit à petit, du mout de bière enrichit ce jus. Le mélange reposera plusieurs mois en cuve, puis sera embouteillé l'année d'après, pour être dégusté dans l'année», commente Gallia.

D’après la brasserie parisienne, «la production commence en septembre-octobre, en fonction de la récolte du raisin. Les premières bouteilles sont dégustées en avril».

Concernant les prix, la bouteille de 75cl coûte 16 euros, soit l’équivalent du prix d’une bouteille de vin. Ce tarif s’explique par le fait que l’élaboration prenne beaucoup de temps. «Pour plusieurs raisons techniques, les prix se rapprochent d’une bouteille de vin», affirme Gallia.

A noter enfin que les vières se dégustent dans un verre à vin, pas dans un verre à bière (et avec modération bien sûr).