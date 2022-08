Quai Ouest : une belle brasserie les pieds dans l'eau à tester tout près de Paris

La brasserie Quai Ouest, à Saint-Cloud, est une invitation à profiter du bord de Seine, avec sa terrasse idéale pour profiter de la fin de l'été.

Confortablement installé sur l'eau, le restaurant Quai Ouest est un établissement bien connu de Saint-Cloud. A l'occasion du renouvellement de sa carte et d'une jolie rénovation, nous avons eu l'occasion de nous y rendre pour hûmer l'atmosphère et goûter les plats.

Très bien placée, la brasserie étonne, avec un immense espace sous plafond, que domine une verrière, et une vue directe sur les activités du fleuve. Ne soyez pas surpris si vous voyez passer un wakeboardeur à quelques mètres de votre table. C'est aussi ça, les joies de la banlieue Ouest.

Une décoration estivale et soignée

La décoration, estivale à souhait, avec du bois et de l'osier, met tout de suite dans l'ambiance, même si le lieu a su garder de nombreux éléments de style industriel. On s'attend alors à déguster des plats frais et colorés. Et c'est exactement ce qui vous attend dans l'assiette.

Thon mi-cuit façon steak au poivre, côte de cochon rôtie ou encore poulpe grillé… la carte propose des plats généreux, gourmands, et joliment présentés, que l'on prendra plaisir à partager entre amis, sur de grandes tables, ou à deux, un peu plus à l'écart. Quai Ouest est également une très bonne pioche pour boire un verre après une journée éprouvante, avec une belle carte de cocktails.

Calme en début de service, l'établissement peut en revanche devenir assez bruyant lorsqu'il est bien rempli, ce qui arrive régulièrement. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'équipe pour optimiser votre visite, si vous voulez éviter la foule.

Pour finir, Quai Ouest propose aussi des événements pour pimenter sa semaine, avec par exemple un barbecue sur l'eau tous les mercredis soir ou encore un espace Kids friendly le dimanche midi, qui garantit une sortie en famille réussie.

Brasserie Quai Ouest, 1200, quai Marcel-Dassault, 92210 Saint-Cloud