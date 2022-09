KFC : que contient le burger végétarien de l'enseigne ?

Les grandes marques de fast-food surfent sur la tendance veggie. KFC est la dernière enseigne à avoir mis sur le marché un burger sans viande. Et c’est une première pour le groupe bien implanté en France.

Son «Colonel Original Veggie» est donc disponible depuis peu et jusqu’au 11 octobre prochain.

Si la recette précise est tenue secrète, on en sait un peu plus sur la composition de ce nouveau produit. Le traditionnel Colonel Original voit sur steak de poulet pané remplacé par un pavé à base de mycoprotéines : ce sont des protéines issues de champignons sans pour autant en avoir le goût. Pauvres en graisses et riches en fibres, elles se rapprochent de la texture du poulet. C’est la marque britannique Quorn qui fournit cette préparation qui doit imiter la viande.

Le pain, le cheddar et la sauce restent identiques à la version classique.

Attention, le burger est bien végétarien et non pas végan dans la mesure où il contient des œufs et produits laitiers incompatibles avec le véganisme. D’ailleurs KFC a obtenu la certification V-Label par l’Association végétarienne de France.

Lors du lancement, KFC France a annoncé qu’en cas de succès ce produit pourrait intégrer la gamme permanente.