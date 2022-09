Le chef Mory Sacko ouvre deux nouvelles adresses à Paris

Le chef Mory Sacko ouvre deux nouveaux restaurants à Paris autour du poulet frit.

Après l’avoir expérimentée pendant le confinement, Mory Sacko développe son offre de street food avec l’ouverture de deux comptoirs Mosugo. Le premier a accueilli ses premiers clients ce mercredi 7 septembre au Lafayette Gourmet à Haussmann (Paris 9e), et un autre est annoncé pour la fin du mois dans le 14e, à quelques pas de sa table gastronomique Mosuke.

«On a affiné les recettes, conservé le meilleur et mis beaucoup d’amour !», a écrit le jeune chef dans un post Instagram.

Ces deux nouveaux spots proposeront deux déclinaisons autour du poulet frits : en version simple avec une sauce bulldog (épicée et sucrée) ou en version burger : pain bretzel, mayonnaise miso, sauce piquante. Il y a aussi une offre veggie avec banane plantain. Pour l’accompagnement, les frites sont faites à partir de patates douces et assortie d’une sauce cajun.

© Ilya Food Stories

Pour couronner le menu, deux desserts bien gourmands sont annoncés : le Mobroockie, qui associe le cookie et le brownie, avec un caramel au miso, et le Miso Sunday avec glace au miso et caramel.

La carte se veut gourmande et réconfortante. D’ailleurs, le chef préfère parler de confort food plutôt que de street food.

A l’approche de son trentième anniversaire, tout semble lui sourire. La presse étrangère s’intéresse à ce phénomène mis en lumière dans la 11e saison de Top Chef. Il a décroché l’an dernier une étoile au guide Michelin pour sa table gastronomique. Chaque semaine il anime sur France 3 Cuisine Ouverte. Et cet été, il a signé la carte du restaurant Louis Vuitton à Saint-Tropez.