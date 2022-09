Les 5 champignons les plus toxiques à ne surtout pas ramasser

La chasse aux champignons est lancée. Mais attention, toutes les espèces ne sont pas à ramasser comme le rappellent les autorités sanitaires.

Le sujet est pris très au sérieux : en 2021, «quatre personnes sont décédées suite à la confusion d’une espèce comestible avec une espèce toxique» vient de rappeler l'Anses dans un communiqué. Voici la liste de ceux qui sont à proscrire absolument de la cueillette.

L’amanite phalloïde

Sans doute le champignon le plus rédoutable. Il peut être mortel quand on en mange une certaine quantité. Sa toxine va s’attaquer aux viscères, au rein et au foie entre 12 et 24h après sa consommation. Pour le reconnaître, il faut s’intéresser à son pied. Sa base, recouverte par la terre, a la forme d’un œuf d’où sort le champignon. Il s’agit de la volve. La couleur du chapeau est jaunasse alors que les lamelles sont blanches. Enfin, il y a un anneau sur son pied.

©Société mycologique de France (SMF)

Le cortinaire

Dans cette famille de champignons, on trouve aussi bien des espèces comestibles que des espèces hautement toxiques. Dans le doute, il est donc recommandé de s’abstenir. Ceux à éviter présentes une coloration rouge et orangée. Les substances toxiques dangereuses ne font effet qu’après une longue période d’incubation qui peut durer jusqu’à trois semaines.

La galère marginée

Derrière ce nom intriguant se cache un champignon particulièrement dangereux, potentiellement mortel. Pourtant la Galerina marginata est plutôt jolie avec son chapeau arrondi et brillant. Les premiers symptomes se manifestent 12 heures après l’ingestion, y compris d’un petit morceau. L’intoxication s’attaque au foie pour le détruire.

Le cudonia circinans

La SMF, société de Mycologie Française, le classe parmis les champignons potentiellement mortel. Il pousse parmi les aiguilles de sapins, surtout dans les régions montagneuses. Son aspect peu séduisant tient les curieux à distance. De couleur crème et noir, il ne sent rien.

Le gyromitre esculenta

Avec son chapeau à lobes, il ressemble à s’y méprendre à une morille. Pourtant, il s’agit bien d’un champignon toxique. Il pousse dans les sols acides en montagne. Le problème est qu’il arbore un aspect très appétissant, tout en rondeur. Par ailleurs, il aurait une délicieuse saveur…mais qui peut être fatale.