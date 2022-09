Voici la liste des 5 pays les plus consommateurs de vin au monde

Après des années de baisse en raison de la pandémie et des différents confinements, la consommation mondiale de vin est repartie à la hausse en 2021, avec 236 millions d'hectolitres bus aux quatre coins du monde, d’après les statistiques de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Voici la liste des pays qui en consomment le plus.

Les Etats-Unis

Depuis 2013, les Etats-Unis sont le pays le plus consommateur de vin. Le marché y est en pleine croissance, notamment le rosé qui représente 10% des ventes. Et le pays ne fait pas qu’importer des bouteilles : il est le 4e plus gros producteur de vin derrière l’Italie, la France et l’Espagne.

La France

La France est le deuxième pays le plus consommateur de vin. Plus de 3,5 milliards de bouteilles y ont été consommées en 2019, d’après Intervin. Toutefois, rapportée au nombre d’habitants, elle est en constante baisse depuis 30 ans. Un Français consomme 40 litres de vin par an contre près d’une centaine dans les années 1970.

L’Italie

A l’image de la France et des Etats-Unis, l’Italie consomme beaucoup de vin mais en produit tout autant. De la Sardaigne aux Abruzzes, ses régions sont très réputées.

L’Allemagne

Plébiscitée pour ses vins blancs comme le riesling, l’Allemagne est en quatrième position. Elle a consommé 19,8 millions d'hectolitres de vin en 2021 d’après l’OIV. Elle est également l’un des pays ou la bière coule le plus à flot.

Le Royaume-Uni

Avec une production de vin marginale, le Royaume-Uni est tributaire des importations. Plus de 13 millions d’hectolitres ont été écoulés l’an dernier.