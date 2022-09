Voici le chef pâtissier le plus suivi sur TikTok

Le chef pâtissier franco-suisse Amaury Guichon cartonne sur les réseaux sociaux avec ses vidéos impressionnantes.

Ses vidéos totalisent des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux et tout autant de likes. Le chef pâtissier Amaury Guichon affiche sur son compte TikTok 15 millions d’abonnés, soit dix fois plus que son confrère Cédric Grolet. Et pourtant, il n'est pas particulièrement connu en France.

Mais ces chiffres attestent qu'il s'agit bien d'un phénomène. Ce sont ses petites vidéos très efficaces qui ont fait de lui le chef pâtissier le plus suivi sur des réseaux sociaux.

On l'y voit se lancer dans d’incroyables créations plus folles les unes que les autres : un skate board, une longue vue, une moto… Une fois achevées, certaines sont plus vraies que nature. Et pourtant, elles se dégustent bien !

Récemment, le chef s’est lancé dans la réalisation d’une girafe de plus de 2,5 m de haut.

Elle a totalisé 307 millions de vues, soit le plus gros hit jamais enregistré sur la plate-forme par le compte du jeune chef. Cette sculpture de chocolat aura nécessité sept jours de travail et plus de 70 kilos de chocolat.

Ces œuvres ne sont bien sûr pas toutes destinées à finir dans une assiette. Dans une récente interview accordée au site Eater, il confie qu’il peut garder ses créations «pendant des années», à condition qu’elles soient conservées à l'abri des rayons de soleil, de l'humidité et d'une température proche de 21°C.

Aujourd’hui, Amaury Guichon est installé à Las Vegas aux Etats-Unis. Il y a ouvert une école de pâtisserie grand public. Le chef a également été le juré-animateur de l’émission de téléréalité «School of Chocolate», diffusée sur Netflix en 2001.