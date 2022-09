La recette du potimarron farci aux trompettes-des-morts

C'est la saison des champignons. Dans leur nouveau livre «Je cueille et je cuisine les champignons», Vincent Amiel et Amandine Barone dévoilent toute une série de recettes parmi lesquelles celle du potimarron farci aux trompettes-des-morts.

Ingrédients pour 4 personnes

Potimarron

250 g de riz blanc

200 g de trompettes des-morts

150 g de cantal vieux ou de comté

1 oignon jaune

2 gousses d’ail

10 cl de vin blanc

2 branches de romarin

Huile d’olive

Sel et poivre

Préparation

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Coupez le chapeau du potiron et videz délicatement l’intérieur à l’aide d’une grosse cuillère. Disposez la base et le chapeau sur une plaque de cuisson. Salez, poivrez, arrosez d’un filet d’huile d’olive et enfournez pour 50 minutes.

Râpez le fromage.Coupez le pied des trompettes et rincez-les sous un petit filet d’eau froide pour en extraire toute la terre. Faites poêler les trompettes à feu vif avec 1 filet d’huile d’olive. Comptez 30 secondes de cuisson après évaporation complète de l’eau rendue par les champignons. Salez et poivrez.

Faites revenir l’oignon et l’ail préalablement épluchés et hachés dans une casserole avec 1 branche de romarin et 1 bon filet d’huile d’olive pendant 5 minutes. Ajoutez le riz blanc, mélangez pour le faire nacrer et déglacez avec le vin blanc.

Ajoutez 1 litre d’eau et faites mijoter pendant 15 minutes. Le riz doit être juste cuit. Mélangez le riz avec les deux tiers du fromage et des champignons. Salez et poivrez. Versez le riz dans le potimarron, recouvrez de fromage, de champignons et de romarin fraîchement ciselé.

Prolongez la cuisson au four pendant 10 minutes. Présentez le potiron avec son chapeau puis servez 1 part de potiron farci à chaque convive.

Recette extraite du livre «Je cueille et je cuisine les champignons», Vincent Amiel et Amandine Barone, Solar Editions, 19,95€.