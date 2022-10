SNCF : Thierry Marx signe la carte des bars TGV

Le célèbre chef Thierry Marx signe une nouvelle collaboration avec TGV INOUI. Plusieurs de ses plats sont déjà disponibles à la carte.

Ceux qui l’aiment prendront le train. Le chef Thierry Marx est désormais à la carte des bars TGV Inoui. L’ancien juré de Top Chef a conçu une série de plats «qui s’inspirent de la saisonnalité des produits, défendant, d’une part, une cuisine responsable et de qualité, et d’autre part le bien manger, l’émotion et le plaisir», explique le communiqué qui présente cette nouveauté.

On pourra déguster notamment une salade de lentilles avec purée de brocoli, pickles de carottes, vinaigrette au cumin et amandes ou encore un risotto d'épeautre, butternut, châtaigne avec champignons marinés et huile de noisette.

Une approche «flexitariste»

L’ensemble des plats ne présentent pas ou peu de protéines animales. Le chef revendique une approche « flexitariste » dans sa cuisine. En clair, on peut consommer de la viande mais en moins grande quantité et de meilleure qualité.

Le bœuf carotte version Marx vient illustrer ce propos. Il est revisité en mijoté de carottes bœuf et relègue la protéine animale au second plan.

Deux desserts viennent compléter cette nouvelle offre gastronomique : gâteau au chocolat cœur praliné ou cœur citron.

«Le Bar TGV INOUI est pour moi créateur de lien social, un lieu de vie où chacun peut se croiser et partager un moment. Je suis très heureux de faire partie de la parenthèse de votre voyage», rapporte le chef à propos de cette collaboration.