Coffee shop : Christophe Adam ouvre son café «L'Eclair de Génie» à Paris

Dix ans après la création de sa marque «L’Eclair de Génie», le chef pâtissier Christophe Adam vient d’ouvrir son premier coffee shop, «L’Eclair de Génie Café», à Paris, dans le 2e arrondissement.

C’est au 122, rue Montmartre, en plein cœur de la capitale, que «L’Eclair de Génie Café» accueille depuis quelques jours les becs sucrés et les amateurs de mets salés. Il ne s’agit pas d’une nouvelle adresse de Christophe Adam dédiée à son produit star, l’éclair, mais bien du premier coffee shop parisien du chef pâtissier originaire de Bretagne.

© Eclair de génie Café

Dans ce nouveau concept de café à la déco soignée et aux 18 places assises faites de cuir et de velours bleu-roi qui donnent sur le magnifique comptoir en marbre, les gourmands retrouvent une sélection de viennoiseries, des cookies géants, des recettes d’éclair double saveur, des sandwichs, ainsi que des créations originales à l'instar des gâteaux en trompe-l’œil du chef. De quoi se restaurer tout au long de la journée, sous un ciel végétalisé.

Parmi les spécialités de ce café, on craque pour les nénuphars et leurs pétales au chocolat, au fruit de la passion et à la framboise qui s'ouvrent délicatement quand vient le moment de verser le chocolat chaud. Un régal pour les yeux et les papilles.

Pour accompagner ces merveilles gustatives, il fallait que le café soit à la hauteur. Christophe Adam s'est associé au torréfacteur français Mokxa pour choisir deux crus venant respectivement du Rwanda et du Brésil. S'ils peuvent se déguster de manière classique, ils peuvent aussi faire partie de boissons signatures disponibles à la carte comme le Dirty Coffee.

© Eclair de génie Café

Il s'agit là d'un expresso avec sa crème onctueuse à la mascarpone et saupoudré de cacao. Le tout servi par des baristas expérimentés et toujours souriants. On recommande vivement cette nouvelle adresse.

L’Eclair de Génie Café, 122, rue Montmartre, Paris 2e. Ouvert du mardi au samedi, de 8h30 à 19h.