Ces 5 erreurs que l’on fait tous en mangeant des sushis

Les sushis ont toujours autant la cote en France. Les lieux consacrés à cette spécialité japonaise continuent à pousser comme des champignons dans les centres-villes. Mais leur dégustation obéit à quelques régles.

Boostés par la vente à emporter, les sushis ont un peu perdu de leur exotisme pour devenir aujourd’hui un repas classique très prisé des Français. Mais ces derniers ne sont pas toujours au fait de la meilleure façon de les manger. Voici les erreurs les plus communes qu’on relève quand on mange des sushis.

Manger ses sushis avec des baguettes

Contrairement aux idées reçues, traditionnellement au Japon le sushi ne se mange pas avec des baguettes, et encore moins le maki (celui qui est enveloppé d’une feuille de nori). Dans les authentiques restaurants, on les mange avec les doigts (après s’être bien lavé les mains évidemment). Il faut toutefois reconnaître qu’avec le développement des sushis, y compris dans des établissements de street-food, on en mange de plus en plus avec des baguettes.

Mettre du wasabi dans sa sauce soja

Inutile de rajouter du piquant à sa sauce soja en y plongeant une pointe de wasabi. Si les sushis ont besoin de ce coup de piment supplémentaire, c’est sans doute qu’ils sont fades. En théorie, le chef assaisonne chaque sushi individuellement de sorte qu’il ne nécessite aucun ajout supplémentaire.

Tremper son riz dans la sauce soja

Les Français ont l’habitude de littéralement plonger leur sushi dans la sauce soja au point de décomposer les petits pains de riz. Normalement, la sauce est là pour tremper juste une petite partie de la chair du poisson.

Mettre du gingembre sur le poisson

Le gingembre qui s’étale en petit tas rose sur les plateaux de sushis a une fonction bien précise. Il doit rafraichir le palais entre deux dégustations. Très puissant, on ne le prend qu’en toute petite quantité. Rajouter une lamelle de gingembre sur son maki est donc une hérésie.

Manger ses sushis en plusieurs fois

La taille des sushis est prévue pour qu’on puisse n’en faire qu’une bouchée. La règle veut qu’on ne croque pas un sushi. C’est trop risqué : la structure, fragile, pourrait se casser et tomber dans l'assiette en plusieurs morceaux.