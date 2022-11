Micho : on a testé la carte du nouveau restaurant de Julien Sebbag à Paris

Après Créatures, Tortuga et Forest, le chef Julien Sebbag vient d’inaugurer son nouveau restaurant, Micho, au cœur de Paris. Un lieu où le sandwich au pain hallah est roi.

Double actualité pour Julien Sebbag. Alors que son ouvrage «Autodidacte, cuisine sensible et bienveillante» vient de paraître aux éditions Flammarion, le jeune chef qui a bifurqué vers la gastronomie après être passé par une école de commerce, inaugure, en ce mois de novembre, un quatrième et nouveau restaurant, rue de Richelieu, à Paris.

Créé en collaboration avec Moma Group, ce lieu, Julien Sebbag l’a baptisé «Micho» en référence au surnom qu’on lui donne, mais aussi aux sandwichs qu’il proposait pendant le confinement, à emporter ou en livraison, depuis les cuisines de la Fontaine Gaillon, dans le 2e arrondissement.

Des sandwichs ultra mœlleux et bien garnis

Ces petites douceurs à base de hallah - ce pain traditionnel juif que l’on consomme lors du shabbat et au goût proche de la brioche - sont désormais à la carte de cette adresse, non loin du Palais Royal, au cadre cosy et à la déco vintage qui rappelle le Swinging London.

© Carl Diner

A la carte du déjeuner, on retrouve le Stew, mélange de ragoût de bœuf, de patates douces, de salade de chou rouge et de noisettes torréfiées, le Havita avec son omelette aux champignons et son labneh à l’ail confit, ou encore le Roast qui renferme des morceaux de poulet rôti, du fenouil et de l’œuf dur. En accompagnement, point de frites mais des recettes qui sentent bon l’hiver comme les carottes au miso ou les pommes de terre au paprika.

A noter que chaque semaine, un Micho spécial est dévoilé en fonction des arrivages et de l’inspiration de Julien Sebbag. Et toujours en partenariat avec la boulangerie Mamiche.

© Carl Diner

Dans ce bistrot où le plafond victorien d’époque surplombe les grands miroirs en bois et les banquettes vertes en cuir, les assiettes à partager défilent le soir, tout comme les plats. Et on se délecte d’un shawarma de lieu jaune au son d’une playlist tendance qui mixe Beatles et Velvet Underground.

Côté boissons, Micho propose des vins bio et naturels, la bière «La Miche» réalisée à partir de restes de pains artisanaux invendus, et du café issu de la brûlerie de Belleville.

Micho, 46, rue Richelieu, Paris 1er. Ouvert tous les jours de midi à minuit. Sandwichs Micho de 13 à 16 euros ; accompagnements entre 4 et 7 euros ; assiettes à partager et plats du jour compris entre 6 et 24 euros.