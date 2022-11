Voici le meilleur champagne pour les fêtes, selon 60 millions de consommateurs

A l’approche des fêtes, 60 millions de consommateurs publie une enquête sur les meilleurs champagnes retenus pour leur qualité et leur prix. Voici les bouteilles qui ont retenu l’attention du jury.

Le champagne est un indispensable des fêtes. Ses bulles et sa saveur plongent rapidement les convives dans une ambiance festive. Mais il n’est pas facile de faire son choix face à l’offre pléthorique dans les grandes surfaces.

Dans un contexte d’inflation galopante, la rédaction de 60 millions de consommateurs a organisé une dégustation avec un jury composé de professionnels du vin ou de la gastronomie. Une trentaine de bouteilles ont été testées à l’aveugle, dans le numéro du mois de décembre du magazine. Elles sont toutes disponibles en grandes surfaces.

Après un examen approfondi, 60 millions de consommateurs tire quelques enseignements. A commencer par le prix : pour avoir une bouteille de champagne de qualité, il faut s’attendre à débourser au minimum une vingtaine d’euros.

Par ailleurs, compte tenu d’une très forte demande (+15 % des ventes en 2021) dans le monde entier, certaines cuvées de marques célèbres risquent de manquer dans les rayons.

Trois bouteilles ont été mises en avant par 60 millions de consommateurs. La première est le champagne Alfred Rothschild (25,70 €). Elle se hisse en tête du classement avec 16,5/20. Elle est recommandée pour accompagner un apéritif grâce à son «nez intense» et une «bouche équilibrée entre rondeur et vivacité».

Vient ensuite la cuvée Heidsieck Monopole (23,90 €) du groupe Vranken-Pommery Monopole avec 16/20. Elle est aussi idéale pour l’apéritif ou un poisson fumé. Au nez, des arômes de citron, de miel et de tilleul et une «bouche élégante, suave, fruitée et florale».

Enfin le magazine distingue également la cuvée Veuve Emille Grande Réserve qui a obtenu 14/20 mais qui se vend au prix de 17,99€. Il s’agit du champagne du groupe Auchan.

