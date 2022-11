Gastronomie : Guy Savoy en tête du classement des meilleurs restaurants du monde

Le chef Guy Savoy a été élu meilleur restaurant du monde pour la 6e année consécutive dans le célèbre classement La Liste. Il partage cette place avec le restaurant Frantzén à Stockholm et le Bernardin à New York.

Et de six. Pour la sixième fois consécutive, le chef Guy Savoy a été élu meilleur restaurant du monde au top de la gastronomie mondiale appelé La Liste, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée ce lundi 28 novembre au Musée du quai d’Orsay à Paris.

Ce classement est établi à l'aide d'un algorithme qui retient les notes des guides gastronomiques, les articles de presse mais aussi les avis des clients (à hauteur de 10 %).

Guy Savoy semble indétrônable sur la première marche du podium. «Il est connu et apprécié par tous en France et est aussi connu à l'étranger, ce qui fait la différence», a expliqué Jörg Zipprick, cofondateur et rédacteur en chef de La Liste à l’AFP.

Âgé de 69 ans, le chef triplement étoilé défend dans son restaurant à la Monnaie de Paris une cuisine sans concession : «Plaire à tout le monde ? Ce n’est pas le but. Je suis sans concession, je veux être unique» a-t-il déclaré après avoir pris connaissance de sa place dans le classement.

Ses plats savent mettre en avant le homard, le caviar et la truffe mais aussi plus simplement les légumes. Le chef est par exemple fan de l’épinard «juste tombé, cuit en quelques secondes». Mais tout gourmet se soit d'avoir gouté une fois dans sa vie sa mythique soupe à l'artichaut et à la truffe.

S’il est présent sur la première marche du podium depuis six ans (le classement La Liste existe depuis huit ans), il doit la partager cette année avec le restaurant Frantzén à Stockholm en Suède et le Bernardin à New York.

Parmi les autres Français qui brillent dans le classement, on note Arnaud Donckele. A la tête de Plénitude, le restaurant de l’hôtel Cheval Blanc à Paris. Ce dernier fait un bond de 45 places et se hisse sur la 3e marche du podium.

Lors de la cérémonie, un autre chef français triplement étoilé a reçu un hommage. Il s’agit de Michel Guérard, 89 ans, pape de la cuisine minceur.