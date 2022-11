Sushi Shop et Docteur Paper sortent une box en édition limitée à personnaliser

Sushi Shop s’associe avec le dessinateur français Docteur Paper et dévoile une box collector à personnaliser avec des recettes inédites, disponible jusqu’au 5 janvier 2023,.

Aussi beau que bon. L’enseigne Sushi Shop a imaginé en collaboration avec le dessinateur français Docteur Paper, implanté à Nantes, une box en édition limitée dont le graphisme nous fait voyager aux quatre coins de la France. On y voit par exemple l’emblématique et incontournable tour Eiffel.

A l’intérieur, trois nouvelles recettes sont proposées, dont le sushi Salmon cheese et ses sept épices. On retrouve également le maki Spring crevette mango d’inspiration thaïlandaise, très frais avec le croquant de la salade, et le Nordic roll qui mêle rillettes de saumon cuit, concombre et aneth.

Pour compléter cette box collector, Sushi Shop laisse les clients libres de la compléter comme ils l'entendent en créant leur propre composition. Il suffit de sélectionner 4 sushis (2 x 2 pièces) et 4 rolls (4 x 6 pièces) parmi une carte proposée.

Au total, ce sont 42 créations que l'on déguste avec ses baguettes en ayant pris soin de les plonger au préalable (ou non) dans la sauce soja et le wasabi.

Box en édition limitée Sushi Shop x Docteur Paper, 47 euros les 42 pièces. Sushi Salmon Cheese, 2,70 euros la pièce. Spring crevette mango, 7,50 euros les 6 pièces. Nordic roll, 6,50 euros les 6 pièces.