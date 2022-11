Voici le meilleur saumon fumé à acheter pour Noël selon 60 millions de consommateurs

Le saumon fumé fait partie des produits incontournables des fêtes de Noël. La rédaction de 60 millions de consommateurs vient de publier une enquête sur les meilleures références à acheter.

Le saumon fumé s’est démocratisé. Autrefois véritable produit de luxe, il est désormais disponible dans toutes les grandes surfaces à tous les prix. Les Français en raffolent : ils sont les plus gros consommateurs d’Europe.

Mais attention, toutes les références ne se valent pas. Bio, Label rouge, premiers prix… Pour tenter d’y voir plus clair, la rédaction de 60 millions de consommateurs publie dans son nouveau numéro du mois de décembre une enquête sur le saumon fumé. Près de vingt références ont été passées au crible. Goût, aspect, texture… le jury a établi un classement des meilleurs produits disponibles sur le marché.

A l’issue de la dégustation, quelques conclusions s’imposent. Pour être certain d’avoir un saumon fumé de qualité «il est préférable de choisir des produits plus chers» rapporte l'article. Par ailleurs, ceux bénéficiant du label rouge ont été bien notés. La qualité des saumons bio est en revanche plus inégale.

Ainsi le «saumon fumé U Saveurs élevé en Écosse» (4,2€/80 g) se hisse en tête du classement avec une note de 18/20. Il est suivi par «Bio village Marque Repère (E.Leclerc)» (3,33€/65 g) avec 18/20 également. Enfin en troisième place figure «Labeyrie Saumon fumé Le Norvège» (6,27€/140 g) avec 17/20.

L’enquête se porte également sur les truites fumées qui présentent un excellent rapport qualité/prix. Ainsi, 60 millions de consommateurs recommande «U Saveurs - Truite fumée» qui revient à 36,80 € le kilo