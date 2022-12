Noël 2022 : voici la nouvelle bûche gourmande de Yann Couvreur

Le célèbre pâtissier Yann Couvreur vient de présenter sa nouvelle bûche de Noël, qui arbore son animal fétiche, le renard.

Chaque année, ses créations sont toujours très attendues. Le chef pâtissier Yann Couvreur vient de présenter sa nouvelle bûche de Noël. Six petits renards sont posés sur une couronne recouverte d'un manteau neigeux. Baptisée «Neige», elle décline la noix de coco sous toutes ses formes, du biscuit moelleux au caramel, en passant par un praliné craquant et une mousse légère.

Les renardeaux et la couronne sont recouverts d’une fine coque en chocolat au lait. Elle se présente dans un écrin qui ressemble à une boite à chapeau.

«Pour un pâtissier, c’est souvent le moment le plus important de l’année... J’ai l’immense plaisir de vous présenter notre création principale pour ces fêtes de fin d’année», explique le chef dans un post Instagram, qui totalise déjà plus de 20.000 likes.

Pour accompagner ce lancement, le chef a aussi conçu toute une gamme de produits gourmands : barre Neige, cake Neige, tablette…

©DR

Bûche de Noël Neige, Yann Couvreur, six personnes, 100 €. (Déjà disponible sur le site et en click and collect dans l’ensemble des boutiques à partir du 15 décembre).