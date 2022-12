Noel 2022 : dinde ou chapon, quelle volaille choisir pour votre repas de fête ? 

Au moment des fêtes, les ventes de dindes et de chapons bondissent. Ces deux volailles, très appréciées des Français, ont chacune leurs spécificités.

Le réveillon implique souvent de passer du temps en cuisine pour épater ses convives. C’est généralement l’occasion d’acheter une belle volaille comme un chapon ou une dinde pour régaler toute une tablée. Mais il n’est pas facile de faire son choix.

Le chapon est apprécié pour sa chair fine et fondante depuis l’Antiquité. C’est un coq qui va être castré dès son plus jeune âge, soit entre cinq et dix semaines. L’ablation des testicules va permettre de développer sa masse musculaire : la volaille est d'abord nourrie aux grains puis aux produits laitiers. En moyenne, son poids fait 3 kg quand il est commercialisé. C’est donc pour 6 à 8 personnes. Les plus gourmets se tourneront sur le chapon de Bresse qui a son AOP. Ce dernier est élevé huit mois dont au moins sept dans un près.

La dinde peut, quant à elle, peser plus de 10 kg. Il y a donc de quoi nourrir beaucoup de personnes. C’est une viande maigre et plutôt sèche. Elle est aussi souvent moins chère que le chapon (autour de 12 € le kilo contre 15 €). La dinde a aussi une longue histoire : ce sont les conquistadors qui l’ont importée sur le Vieux Continent au XVIe siècle. Ils l’ont baptisée «poule d’Inde» parce qu’ils pensaient revenir des Indes.

En conclusion, c'est donc le nombre de convives attendus qui va déterminer le choix entre le chapon ou la dinde. Cette dernière peut régaler beaucoup de monde quand le chapon rassasiera entre six et huit personnes. Attention, avant de commander votre volaille XXL, pensez à vérifier les dimensions de votre four.