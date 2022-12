Food : les 4 tendances qui cartonneront en 2023

Les habitudes de consommation évoluent d’une année à l’autre. Le secteur de l'alimentation et de la restauration n’y échappe pas. Une enquête qui vient d’être publiée détaille ce que seront les grandes tendances 2023 en matière d’alimentation et de gastronomie.

Après des années marquées par la pandémie, les Français ont retrouvé le goût de sortir dans les restaurants. Pour tenter de répondre à leurs envies, le secteur ne cesse de se réinventer. TheFork, plate-forme de réservation de restaurants en Europe, et l’agence NellyRodi, viennent de publier une grande enquête sur les quatre tendances qui s’imposeront en 2023.

La tradition s’impose

Le savoir-faire sera encore plus à l’honneur. Certaines traditions en cuisine feront leur retour comme la cuisine à la braise. Les spiritueux élaborés grâce à des méthodes ancestrales vont connaître un regain d’intérêt. On s’intéressera ainsi davantage à leur terroir et leur typicité. Cette envie de tradition va également se traduire par la multiplication des tables qui tentent de reproduire une ambiance de campagne dans la ville. Cela se traduit aussi par l’exploitation d’un potager à proximité pour des circuits vraiment très courts.

Le partage se développe

Les repas ont toujours été un moment de partage. Après l’isolement lié au covid, la tendance en 2023 sera aux grandes tablées où l’on fait de nouvelles rencontres. Tapas, pique-nique, petits plats à partager s’inscrivent dans cette démarche. Il est aussi question de partage du côté des cuisines. Le consommateur sera de plus en plus attaché à connaître l’histoire d’un chef, d’un plat, et d’un produit.

La mode s’empare de la gastronomie

Toujours en quête de nouvelles expériences, la gastronomie va sortir du restaurant. La mode a bien compris qu’il y avait là un potentiel pour développer ses marques. A l’image de Jean Imbert et de son restaurant pour la maison Dior, de plus en plus de marques de luxe vont s’associer à des chefs pour ouvrir des tables particulièrement chics. A l’heure où des plats en tout genre fleurissent en pagaille sur les réseaux sociaux, l’art de la table sera aussi particulièrement soigné en 2023. Il faut s’attendre à de la vaisselle encore plus design.

L’innovation crée les aliments de demain

Le changement climatique impose une nouvelle façon de produire. Dans l’alimentation, l’innovation va faire arriver dans nos assiettes des produits plus respectueux de l’environnement. C’est déjà le cas avec des substituts de viande qui sont déjà disponibles en grande distribution. Ce mouvement va s’accélérer en 2023. On peut par exemple citer l’«ecovado», un avocat artificiel composé de fèves et de noisettes qui reproduit la texture, la saveur et la valeur nutritionnelle de ce fruit qui consomme énormément d’eau.