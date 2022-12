Fast-Food : voici ce qui remplacera les emballages jetables à partir du 1er janvier 2023

A partir du 1er janvier prochain, les enseignes de restauration rapide ne pourront plus utiliser de vaisselle jetable, conformément à l’entrée en vigueur de la loi Agec. De nouveaux contenants en verre ou en plastique vont faire leur apparition.

Haro sur la vaisselle jetable. Dès le 1er janvier prochain, tous les fast-foods devront se conformer à la loi Agec, adoptée en février 2020. Concrètement, les burgers, les frites mais aussi les salades devront être servies dans des contenants réutilisables.

Leader du marché, McDonald’s et ses quelque 1.500 restaurants assurent qu’ils seront au rendez-vous «à l’exception de quelques sites qui font face à des situations complexes». Contactée par CNEWS, l’enseigne explique que «deux ans ont été nécessaires pour tester plusieurs options, préparer les équipes, investir massivement et assurer le déploiement, en cours depuis le printemps». Elle met en avant que, jusque-là, «plus de 97% des emballages à usage unique proposés dans les restaurants hexagonaux étaient en papier, carton et fibres moulées».

Les premières photos publiées dévoilent des barquettes de frites en plastique rouge siglées de l’emblématique «M» de la marque américaine.





©McDonald’s

Burger King annonce être également prêt pour ce changement : «Notre vaisselle réemployable est prête aujourd’hui, grâce à un long travail que l’on a démarré il y a presque trois ans. C’est une vaisselle qui nous ressemble : elle est fun et à nos couleurs», explique à CNEWS Muriel Reyss, directrice de la communication et de la RSE chez Burger King France.

Elle ajoute que de gros travaux d’investissement ont été entrepris «pour installer une plonge optimisée afin de pouvoir laver et sécher la vaisselle. Nous avons dû réaliser plus de 470 plans différents et sur-mesure adaptés à la réalité de tous nos restaurants». La vaisselle réutilisable arbore elle aussi le logo de la marque.

Votée en 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec) ambitionne de réduire les déchets. Les enseignes de restauration rapide servent 6 milliards de repas par an dans 30.000 points de vente en France, ce qui génère 180.000 tonnes de déchets chaque année. Seuls les restaurants de plus de vingt couverts pour les repas pris sur place sont concernés.

La Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) et de la DGCCRF ont prévu d’effectuer des contrôles.