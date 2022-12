Champagne : comment conserver les bulles d'une bouteille entamée ?

Il reste parfois des bouteilles de champagne ouvertes à la fin d’une fête. Afin de conserver un vin pétillant un jour de plus sans altérer ses qualités, quelques règles sont à suivre.

Le champagne est un vin qui a un certain coût. Aussi, il n’est pas question de le gâcher. Une bouteille entamée peut se conserver encore 24h, mais pour garder ses bulles, il existe quelques astuces.

Pendant longtemps, on a cru que glisser une cuillère (en argent ou non) dans le goulot de la bouteille empêchait le gaz de s’échapper. Mais une étude scientifique a démontré que le gaz continuait de s’évaporer.

Les professionnels recommandent tout simplement de fermer sa bouteille à l’aide d’un bouchon spécial qu’on trouvera dans le commerce, et qui empêche le gaz carbonique de sortir. Il faudra ensuite placer sa bouteille au réfrigérateur. C’est d’ailleurs une règle à appliquer dès l’ouverture : ne jamais laisser sa bouteille de champagne à température ambiante.

Une fois ouverte, on pourra profiter de son champagne jusqu’à 24h. Passé ce délai, le vin risque de ne plus avoir beaucoup de bulles. Plutôt que de le jeter, on peut s’en servir pour préparer de délicieuses sauces pour accompagner, par exemple, des poissons.