Restaurant : Nhome, la nouvelle table qui décoiffe à Paris

Le nouveau restaurant Nhome situé dans le 1er arrondissement à Paris promet, en plus d'un repas gastronomique, de vivre une expérience.

L’adresse a toute une histoire. Au 41 rue Montpensier (Paris, 1er), il y avait autrefois un club libertin. Et au XIXe siècle, le laboratoire d’une boulangerie où serait né le croissant. C’est aujourd’hui le lieu où le chef nomade Matan Zaken a décidé de poser ses valises. Avec l’envie folle de dépoussiérer le genre.

Cela commence par un accueil très décontracté. L’équipe tout sourire, et rarement avare de plaisanteries, nous emmène dans une élégante salle voutée au milieu de laquelle trône une immense table qui en rassemble en fait plusieurs ; elles sont imbriquées les unes aux autres à la façon d’un Tétris. Les convives sont installés tout autour sans pour autant se connaître. La brigade peut envoyer ses plats.

Ils sont servis dans d’étonnantes créations céramiques, réalisées par l’artiste Amande Haeghen. Cela commence par une huître marinée au jus de grenade et à l’huile de verveine. Elle est surmontée de caviars d’esturgeon et de citron qui provoque de micro-explosions de fraîcheur en bouche.

L’anguille ikejime a une saveur exquise avec son foie gras, son ail noir et son huile d’agastache au goût anisé. La lotte cuite au barbecue japonais joue la carte régressive avec son jus au miso qu’on vient saucer – les doigts sont de rigueur – à l’aide d’une brioche. Clou du repas, le pigeon d’Anjou a été soigné : il est fumé au foin et cuit dans le gras de canard avant d’être servi avec une réduction de riz noir. La cuisson est parfaite : la viande fond littéralement dans la bouche.

[©Pierre Lucet-Penato]

Pour le dessert, la cheffe pâtissière mise sur la nostalgie avec son « bol de céréales » et sa glace au pollen frais. L’épeautre, le sarrasin et le riz soufflé croquent sous la dent et nous renvoient aux petits déjeuners de l'enfance.

Tous les plats (huit services, menu à l’aveugle, 105 €) sont apportés par la brigade quand ce n’est pas par le chef lui-même. Ce dernier a le souci de partager sa cuisine et son enthousiame avec ses mots. Un échange qui confirme que Nhome est une belle expérience à vivre.

Nhome, 41, rue de Montpensier Paris, 1er