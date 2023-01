Galette des rois : voici la meilleure selon 60 Millions de consommateurs

La rédaction de 60 Millions de consommateurs a publié un test des meilleures galettes des rois vendues en grande distribution. Et le résultat est sans surprise pour les auteurs de l’enquête.

C’est une tradition très attendue au mois de janvier : chaque année la galette des rois fait son retour pour l’Épiphanie. Réalisée à base de beurre et de frangipane, elle compte de nombreux adeptes. Il s’en vend près de 30 millions chaque année, d’après la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française.

Afin d’aider les amateurs à y voir plus clair, la rédaction de 60 Millions de consommateurs a mené un test sur six marques disponibles dans la grande distribution. Le jury s’est intéressé à la composition, au prix, mais aussi tout simplement au goût.

D’un point de vue général, l’enquête révèle que les prix ont augmenté en raison de la hausse des matières premières, mais aussi de l’augmentation du prix de l’énergie.

Sur les six galettes testées (Les Pâtissades, Maître Jean Pierre, Monoprix, Brioche Pasquier et Picard), l’une d’entre elle s’est imposée lors de la dégustation. Il s’agit de celle de la marque Picard. En termes de goût et d’ingrédients, c’est celle qui a le plus séduit les jurés. Mais c’est aussi la plus chère (6,99€).

Pour la journaliste Laura Hendrikx, qui a mené l’enquête pour 60 Millions de consommateurs, il ne s’agit pas d’une surprise : «c’est la seule à être vendue crue et surgelée. Elle a donc été cuite par nos soins la veille, ce qui donne un résultat proche d’une galette maison. On ne peut évidemment pas s’attendre à la même chose pour des galettes qui sont cuites et emballées depuis plusieurs semaines. Ça se ressent surtout sur la texture, qui manque clairement de feuilletage», a-t-elle expliqué sur France Info.