Ces 6 aliments efficace pour lutter contre la cellulite

Près de neuf femmes sur dix ont de la cellulite. Cuisses, hanches, fesses ou bras, elle se loge partout et il est souvent difficile de s'en débarrasser. Voici six aliments à intégrer à son alimentation - en complément d'une activité physique régulière - pour diminuer l'effet peau d'orange.

L’ananas

C’est un fruit très drainant à consommer sans modération pour faire disparaître les capitons disgracieux. Dans sa tige, on retrouve de la bromélaïne, une enzyme qui permet d’accélérer l’assimilation des protéines, de faciliter l’élimination de la graisse et de réduire la rétention d’eau. En consommant de l’ananas frais, connu aussi pour ses propriétés anti-inflammatoires, on se sent plus légères.

© Pineapple Supply Co./Unsplash

L’oignon

Certes, il faudra songer à se brosser les dents à l’issue du repas pour prévenir la mauvaise haleine. Mais l’oignon aide à éliminer la cellulite - souvent tenace - qui se stocke sur plusieurs zones du corps. Drainant et diurétique, riche en sulfure et vitamines C et E, il permet de réguler le taux de sucre dans le sang, d’éliminer l’eau ainsi que les toxines.

© Mayu Ken/Unsplash

Le poireau

On le recommande aux sportifs pour combattre les courbatures. Pauvre en calories et riche en potassium et en vitamines A, C et E, le poireau combat la rétention d’eau et chasse les toxines ce qui en fait le parfait allié pour faire disparaître l'effet peau d'orange. Attention à ne pas les manger avec trop de vinaigrette. Le poireau préparé à la vapeur reste une valeur sûre pour une silhouette affûtée.

© Izabela Rutkowski/Unsplash

Le poivron

Qu’il soit vert, rouge, orange ou jaune… la couleur importe peu : le résultat sera le même. Le poivron cru en salade ou grillé en accompagnement d’une viande blanche, est un brûle-graisse redoutable. Riche en fibres, il permet de réduire l’appétit, déloge les amas de graisse et aide au déstockage des sucres dans l’organisme.

© Nick Collins/Unsplash

L'aubergine

Aussi efficace que le céleri branche, l’aubergine est recommandée dans les régimes alimentaires car elle est peu calorique, riche en eau et regorge de saponine qui aide à réduire l’absorption des graisses. On peut consommer ce légume cuit, à condition de ne pas ajouter trop de beurre ou d’huile d’olive, ou sous forme de jus détox.

© Charles Deluvio/Unsplash

Le thé vert

Riche en antioxydants, le thé vert permet de lutter efficacement contre la formation de la cellulite. Il favorise le déstockage et l’élimination des lipides accumulées dans les cellules graisseuses. Enfin, le thé vert est reconnu pour réguler l’appétit en ayant un effet coupe faim.

©matcha-co-unsplash