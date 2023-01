Paris : un bar à coquillettes soulève la polémique pour ses prix

L’ouverture à Paris d’un pop-up store entièrement dédié aux plats préparés à base de coquillettes déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. Les internautes lui reprochent notamment des prix excessifs.

Plat régressif par excellence, les coquillettes font généralement l’unanimité. Mais l’ouverture à Paris d’un pop-up entièrement consacré à ce plat de pâtes fait l’objet d’un bad buzz depuis quelques jours.

Propriété du groupe Not So Dark – qui vient de changer son nom pour Clone -, ce restaurant éphémère ouvert jusqu’au 5 février prochain devait faire connaître la marque, déjà disponible sur les plates-formes de livraison à domicile.

Mais la publication d’un sujet sur l’ouverture a mis le feu à la poudrière. Des dizaines de commentaires s’étonnent des prix pratiqués par l’enseigne, soit 12,90 euros pour un plat de coquillettes comme la Coqui’chicken boursin, la coquitruffe ou la savoyarde, alors que le prix de revient de tels plats est très bas.

«Je comprendrai jamais ce concept d'aller au restaurant pour manger des trucs qu'on peut cuisiner facilement chez soi», s’étonne une internaute sur Twitter.

« C'est le plus GROS et le plus BEAU braquage que j'ai vu jusqu'ici, franchement bien joué je prends des notes», commente un autre.

Certains osent le trait d’humour : «Si ça marche j'ouvre un bar à pomme de terre. A la carte pomme de terre risolées, gratin de pomme de terre, pomme de terre Dauphine, galette de pomme de terre, purée de pomme de terre à partir de 11,90€ la portion de 200g.»

Sur Instagram, les commentaires accompagnants le post annonçant l’ouverture ne sont pas plus tendres : «une horreur, vraiment le prix pour la quantité est juste pathétique. Un paquet de coquillettes c’est 1 euro les gars vous faites pas avoir», lance un internaute.

Pop up store Coquillettes, 133, rue Saint-Denis, Paris 1er.