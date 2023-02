Cette erreur que l'on fait tous avec les fraises et qui modifie leur goût

La fraise, fruit iconique de l’arrivée du printemps, est très populaire auprès des Français. Seulement, certains gestes peuvent en altérer le goût. Voici lesquels.

En salade, au goûter, nature ou avec de la chantilly, les fraises plaisent aux papilles des Français. D’après l’AOP nationale fraise, chaque foyer consomme 3,2 kilos de fraises par an, un chiffre impressionnant. Malgré cet engouement, certains gestes habituels en amont de la préparation des fraises sembleraient ne pas être idéaux afin de préserver tout le goût de ces fruits.

Ne pas plonger les fraises dans l'eau

Dans un premier temps, plonger les fraises dans de l’eau avant de les déguster afin de les laver est fortement déconseillé. A l’instar de nombreux autres fruits et légumes, il est bien plus prudent de les nettoyer afin d’enlever toute trace de pesticide potentiellement nuisible pour la santé.

Malheureusement, ce geste anodin risque d’altérer le goût des fraises mais également de nuire à ses vertus. Ceci à cause de la fragilité de ce fruit. En effet, les fraises doivent être maniées avec délicatesse. Pour les laver en conservant au maximum leur goût et leurs vertus, les passer sous un léger filet d’eau suffit amplement. Ainsi, la peau sera préservée et les potentiels résidus retirés.

Cette technique est importante car c’est bien dans la peau de la fraise que l’on retrouve la plupart de ses bienfaits : potassium, vitamine C, et calcium.

Bien choisir les fraises

Ensuite, bien choisir ses fraises est aussi capital. De façon général, des fraises françaises seront de meilleure qualité : moins le voyage est long avant d’arriver dans les rayons, plus elles seront belles. Par ailleurs, il faut faire attention à la saison. La gariguette, star des fraises, est excellente de mars à juillet ainsi que la ciflorette, la charlotte est quant à elle meilleure d’avril à octobre, alors que la ronde est parfaite d’avril à novembre.

Enfin, avant de les choisir, il est important de bien vérifier l’aspect des fraises. Il vaut mieux en choisir des fermes, parfumées et d’une couleur uniforme. Elles sont encore meilleures si la peau est brillante et sans tache. Dernière astuce : les mettre dans un sac de course à part, afin de ne pas les écraser, car les fraises sont des fruits fragiles.