Cette erreur que l'on fait tous en mangeant un burger

Manger un hamburger avec les mains proprement peut être compliqué. Il existe une technique qui permet d’optimiser la dégustation.

Les Français raffolent des burgers. Ils en mangent près de 2,5 milliards chaque année d’après les estimations de Socopa Restauration-CHD Expert. Mais il faut l’avouer, ce plat emblématique de la street food peut ne pas être pratique à manger. Souvent riche en ketchup ou en mayonnaise – voire les deux –, sa dégustation peut virer au fiasco en s’en mettant plein les doigts. Pire, il n’est pas rare de faire tomber un à un les ingrédients sur son plateau quand ce n’est pas un bout de steak.

L’erreur que l’on fait tous est de manger son burger en le tenant avec les mains, les deux pouces collés sur le pain du bas et tous les autres doigts sur celui du haut. Mais il existe une technique pour déguster de façon optimale son burger. Une émission diffusée sur la télévision japonaise a enquêté de façon très sérieuse sur le sujet en interrogeant plusieurs scientifiques.

D’après ces derniers, tout reposerait sur l’auriculaire. Il faudrait manger son burger en plaçant les deux pouces et les deux auriculaires sur le bun inférieur et laisser seulement les trois doigts du milieu sur le haut du pain. Ainsi, le sandwich est bien tenu, son poids est équitablement réparti et la dégustation peut se faire sans perte de cornichons.

Une autre technique est encore plus renversante. Elle consiste à inverser le sens du sandwich : le bun inférieur au-dessus et vice versa.