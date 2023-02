Paris : ces burgers qui semblent faits de pâte à modeler bientôt disponibles

La célèbre marque de pâte à modeler Play-Doh a sollicité une cheffe pour préparer des burgers haut en couleur, qui seront disponibles sur Deliveroo à partir du 20 février.

Ils ressemblent à des sandwichs faits en pâte à modeler mais sont tout à fait comestibles. La célèbre marque Play-Doh a demandé à la cheffe du restaurant Camondo à Paris, Fanny Herpin, de réaliser des burgers aux couleurs flashy. Même s’ils ressemblent à première vue à des jouets, il s’agit de sandwichs frais destinés à être mangés.

Le Rainbow burger a été préparé à l’aide de saumon d’Islande en gravlax à la betterave, de yahourt curcuma aneth, de fenouil en pickles et d’oignons frits. Le Sunny Kebab est fait quant à lui de halloumi, de patate douce aux épices, de sirop d’érable, de crème de maïs green et de grenade pour le second. Ces sandwichs (à partir de 11 euros) haut en couleur seront disponibles sur la plate-forme Deliveroo, du 20 au 26 février prochains.

Comme il s’agit d’une édition limitée, seuls 30 burgers seront disponibles chaque jour (Paris intra muros uniquement). En bonus, Play-Doh a prévu d’offrir un coffret pique-nique qui comprend tout le nécessaire pour préparer des sandwichs en pâte à modeler (qu’on évitera de manger cette fois).

Play-Doh sera par ailleurs présent pendant les vacances de février dans tous les magasins dédiés au jouet (King Jouet, La Grande Récré, Jouéclub) pour participer à des animations autour du thème «Mon Fantastique Pique-Nique».

Rainbow burgers by Fanny Herpin, disponibles sur Deliveroo du 20 au 26 février.