Restaurant : Mavrommatis, la seule table grecque étoilée à Paris

Difficile de ne pas connaître ce nom à Paris : Mavrommatis. Avec quatre restaurants, dix boutiques traiteurs, deux caves à vins… Il incarne aujourd’hui ce qui se fait de mieux en matière de gastronomie grecque.

Les vrais amateurs de cuisine grecque doivent se rendre dans le flagship Mavrommatis du 5e arrondissement, auréolé d’une étoile au guide Michelin depuis 2018, pour vivre l’expérience gastronomique.

Dans un cadre très apaisant et méditerranéen, fait de courbes et de couleurs patinées, Andréas Mavrommatis accueillent avec ses frères une clientèle de fidèles, mais aussi de curieux de bonne chère aux parfums de thym et d’origan.

Les amuses bouches annoncent d’ailleurs la couleur, c’est bien un voyage en Grèce qui est au programme : tzatziki, chou à l’encre de seiche et au tarama bien iodé.

Le chef Andréas Mavrommatis

Une visite en hiver permet de prendre conscience que la cuisine grecque se décline aussi aux quatre saisons. Une farandole de champignons relevés de coriandre fraîche se marient au fromage très tendance halloumi. Même en petits cubes, il garde sa texture inimitable et addictive qui grince sous la dent.

De jolis vin à découvrir

Le poulpe se pare d’une saveur fumée intéressante et s’accompagne d’oignons confits au vinaigre Xinomavro. La Saint-Jacques tirera sur l’anis après avoir été flambée à l’ouzo. Un délicieux pigeon s’ensuit avec des épices au miel sauvage de Chypre et betteraves confites à la cannelle, relevé d’un jus au Petimezi (sirop de jus de raisin). Quand vient le dessert, on est agréablement surpris par la présence d’olive de kalamata dans la ganache du dessert au chocolat.

Le menu peut s’accompagne d’un accord mets/vins qui est une plongée très enrichissante dans la production grecque. Elle réserve de délicieuses surprises comme avec ce verre de Larmes du Pin du domaine Kechris. Un vin résiné très élégant qui nous réconcilie avec ce type de vin. On retiendra aussi l’excellent Commandaria du domaine Keo, St John qui, parait-il, était l’un des vins préférés de Cléopâtre. Il viendra parfaire une délicate croisière gastronomique en Grèce, sans sortir du 5e arrondissement de Paris.

Mavrommatis, 42, rue Daubenton, Paris 5e (menu à partir de 110 €).