Joia Bun : Hélène Darroze ouvre un restaurant de burgers à Paris

Hélène Darroze se lance dans la street food. La cheffe triplement étoilée ouvrira le 7 mars, à Paris, Joia Bun, un nouveau restaurant dédié au burger.

Alors qu’elle s’apprête à retrouver ses acolytes Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel pour la 14e saison de «Top Chef», Hélène Darroze inaugurera le 7 mars prochain une nouvelle adresse dans la capitale consacrée à la street food. Baptisé Joia Bun, ce restaurant situé rue de la Michodière (2e), fera la part belle au burger dans un cadre qui rappellera les diners américains.

© DR

«Pour réagir à la fermeture des restaurants lors de la crise sanitaire, j’ai lancé avec mes équipes une ligne de burgers premium "Joia Burger" en 2020 et 2021, explique la cheffe triplement étoilée. Lors de la réouverture, c’est avec beaucoup de regret que nous avons abandonné cette activité autour de l’offre burger (…) que nous avions adapté à nos valeurs et à notre vision de la gastronomie. J’ai maintenant trouvé le lieu idéal pour exprimer cette nouvelle facette de Joia et répondre à la demande insistante des nostalgiques de nos burgers».

Sept recettes de burgers à la carte

Les aficionados de la street food retrouveront notamment à la carte sept recettes de burgers, dont trois au bœuf d’Aubrac, un au bœuf wagyu, et un à base de poulet jaune des Landes, région dont est originaire Hélène Darroze. A noter que les végétariens auront aussi droit à leur burger. Tous ces «sandwichs» seront accompagnés de pommes de terre saupoudrées de romarin frit et brebis basque.

© DR

Des salades, des croquetas de «mac and cheese» - véritable institution aux Etats-Unis - et du fried chicken seront également proposés. En dessert, cookies, glaces à l’italienne et une sélection de maritozzi, petites brioches garnies de crème chantilly dont les Romains raffolent.

Oscillant entre 14,50 euros et 45 euros (pour le burger «Festayre» au bœuf wagyu), les burgers pourront être dégustés au comptoir dans une ambiance festive, ou à emporter directement à la fenêtre du restaurant. Un service de livraison via Ubereats sera aussi disponible. Comme pour ses autres restaurants, Hélène Darroze s’engage à choisir des produits de qualité, à respecter les saisons et à privilégier les circuits courts.

Les fans de «Top Chef» pourront bientôt regarder leur programme préféré assis dans leur salon, tout en dégustant un burger concocté par une grande dame de la gastronomie française.

Joia Bun, 16, rue de la Michodière, Paris (2e). De 11h30 à 15h, et de 18h à 23h, en semaine. Service en continu le week-end. Ouverture le 7 mars.