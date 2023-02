Jean Imbert : le célèbre chef à la tête d’un hôtel mythique en Polynésie française

Le chef Jean Imbert est désormais en charge de la cuisine de l'hôtel de luxe Le Brando, situé dans un atoll privé paradisiaque au nord de Tahiti.

Et un établissement prestigieux de plus pour Jean Imbert. Le célèbre chef, qui brille déjà au Plaza Athénée à Paris, vient d’annoncer qu’il prenait la tête des restaurants du mythique hôtel Le Brando, situé dans l’atoll privé de Tetiaroa, en Polynésie française.

Ce site paradisiaque est composé d’une douzaine de petites îles. Il a été acheté par l’acteur Marlon Brando qui rêvait d’y construire un hôtel de luxe. C’est finalement l’homme d’affaires Richard Bailey qui a réalisé son rêve en 2014. Aujourd’hui, cet hôtel très haut de gamme compte 36 villas, qui disposent chacune d’une plage privée et d’une piscine. Ses heureux locataires pourront désormais se réjouir de déguster la cuisine de Jean Imbert au Bob’s Bar, au Beachcomber Café et à la table Les Mutinés.

Les prix non communiqués

«Il incarne la noble tradition française de la cuisine conjuguée à un sens aigu de la modernité», a déclaré Richard Bailey, dans le communiqué qui annonce cette collaboration.

De son côté, l’ancien candidat de Top Chef s’est lui aussi réjoui de ce nouveau projet. «Depuis que l’île de Marlon Brando en Polynésie est devenue un hôtel il y a 8 ans, je n’ai cessé de rêver d’un jour d'en devenir le chef», explique-t-il dans un post sur Instagram, où il apparaît dans le cadre d’une plage paradisiaque.

La carte va ainsi s’enrichir de plats qui racontent autant d’anecdotes sur Marlon Brando. Il y aura par exemple le «Véritable Bounty», qui fait à la fois référence au film Les révoltés du Bounty et à la barrre chocolatée. En effet, d’après l’hôtel, l’acteur avait pour habitude lors de son arrivée sur l’île de casser une noix de coco en deux, et d’y verser du chocolat fondu au soleil qu’il mélangeait à la chair moelleuse du coco. On ignore en revanche le prix à la carte.

Avec cette nouvelle annonce, Jean Imbert confirme qu’il est l’un des chefs incontournables de la gastronomie française. Il est déjà à la tête de l’hôtel Cheval Blanc St-Barth et du Plaza Athénée à Paris, mais aussi du restaurant de la Maison Christian Dior avenue Montaigne, et surtout du mythique Venice Simplon-Orient-Express.